Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 20 novembre 2022 Rai 3

Questa sera, domenica 20 novembre 2022, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 20 novembre, di Che tempo che fa 2022-2023.

Anticipazioni e ospiti

Ospiti della puntata di questa sera, il presidente del Veneto Luca Zaia, il Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, il virologo Roberto Burioni, Luca Argentero e Cristina Marino, gli attori Claudio Bisio e Valentina Lodovini, Gianrico e Giorgia Carofiglio; il direttore de “La Stampa” Massimo Giannini; l’inviato di “Avvenire” Nello Scavo; e Michele Serra.

Ospiti de “Il Tavolo”: Stefano De Martino, dal 29 novembre su Rai2 con la seconda edizione di “Bar Stella”; Max Pezzali; Serena Autieri; il direttore di “TV Sorrisi e Canzoni” Aldo Vitali; Simona Ventura; Mara Maionchi; Francesco Paolantoni.

Streaming e tv

Dove vedere Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.