Questa sera, domenica 15 maggio 2022, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, mentre continua il focus sull’emergenza Covid-19 con Roberto Burioni. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 15 maggio, di Che tempo che fa.

Anticipazioni e ospiti

Come ormai capita da quando è scoppiata la guerra in Ucraina a seguito dell’invasione russa, Fabio Fazio dedicata gran parte della puntata di Che Tempo Che Fa agli aggiornamenti dal fronte. Tra gli ospiti della puntata il cantante Luciano Ligabue, il velocista Marcell Jacobs, la band ucraina Kalush Orchestra, vincitrice dell’Eurovision Song Contest 2022, Alberto Mantovani, presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca, Roberto Burioni, professore ordinario di microbiologia e virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele e gli attori Raoul Bova e Nino Frassica.

Streaming e tv

Dove vedere Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.