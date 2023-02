Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 12 febbraio 2023 Rai 3

Questa sera, domenica 12 febbraio 2023, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 12 febbraio, di Che tempo che fa 2022-2023.

Anticipazioni e ospiti

Ospite della puntata la cantante Giorgia, reduce dalla 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023 e il vincitore della kermesse: Marco Mengoni. E ancora, il trio composto da Marisa Laurito, Sandra Milo e Mara Maionchi, protagoniste della nuova stagione di Quelle brave ragazze, e Tullio Solegnhi, in tour con lo spettacolo Dio è morto e neanch’io mi sento tanto bene in cui rilegge alcuni esilaranti brani tratti dai libri di Woody Allen.

Tra gli altri ospiti, Alberto Mantovani, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; il direttore de “La Repubblica” Maurizio Molinari; il direttore de “La Stampa” Massimo Giannini; Ferruccio de Bortoli; Lucia Goracci; Michele Serra.

A chiudere la serata “Il Tavolo” con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Tra gli ospiti: Stefano De Martino, su Rai2 dal 13 febbraio con la nona stagione di Stasera tutto è possibile, Geppi Cucciari, conduttrice di Splendida cornice in onda su Rai 3, che ha segnato il suo debutto alla conduzione in prima serata, Cristiano Malgioglio, Peppe Vessicchio, Francesco Paolantoni, Alberto Salerno e di nuovo Mara Maionchi.

Streaming e tv

Dove vedere Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.