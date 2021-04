Che tempo che fa stasera non va in onda: perché, il motivo | 4 aprile

Perché stasera – domenica 4 aprile 2021 – Che tempo che fa non va in onda su Rai 3? Come annunciato dal conduttore Fabio Fazio al termine della scorsa puntata, oggi la trasmissione non andrà in onda. Il motivo è semplice: oggi è Pasqua, e quindi il programma si prende una settimana di pausa. Fabio Fazio e tutta la sua squadra torneranno regolarmente in onda la prossima settimana, domenica 11 aprile.

Cosa andrà in onda al posto di Che tempo che fa? Al posto del talk di Fabio Fazio, Rai 3 oggi, nella serata di Pasqua, propone in prima visione Il Borgo dei borghi, condotto da Camila Raznovich. Riparte l’appassionante sfida tra i Borghi più belli d’Italia. L’ottava edizione del programma di grande successo che ha permesso ai telespettatori di scoprire posti bellissimi, divenuti mete turistiche tanto frequentate quanto quelle più tradizionali. Appena sarà possibile, torneranno ad essere mete ambite per appassionati d’arte, cultura e gastronomia. La serata in onda domenica 4 aprile, al posto di Che tempo che fa che oggi non va in onda, vede sfidarsi 20 Borghi, uno per regione.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché oggi Che tempo che fa non va in onda, ma dove vedere o rivedere il programma di Fazio in diretta tv e live streaming? Lo show, come noto, va in onda tutte le domeniche sera dalle ore 20 su Rai 3 (canale 3 o 503 – versione HD – del digitale terrestre). È possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay si possono recuperare le varie puntate grazie alla funzione on-demand.

