Che tempo che fa stasera non va in onda: perché, il motivo

Perché stasera, domenica 5 giugno 2022, su Rai 3 non va in onda Che tempo che fa? Ve lo diciamo subito: nessun problema, la stagione 2021-2022 del programma di Fabio Fazio è semplicemente finita. Lo show è andato in vacanza, ma tornerà molto presto. Quella di domenica scorsa, 29 maggio 2022, è stata infatti l’ultima puntata della seconda parte di stagione (2021-2022) del talk show condotto da Fazio, ideatore del format, in cui il presentatore intervista tanti ospiti italiani e internazionali. Da questa sera, quindi, su Rai 3 la domenica sera andranno in onda altri programmi o film.

Quando torna

Ma quando torna Che tempo che fa su Rai 3? Le puntate torneranno in onda dopo le vacanze estive. La data precisa al momento non c’è, ma il talk di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck e tanti ospiti nazionali e internazionali dovrebbe tornare a partire dal mese di settembre. A che ora? Quasi certamente, come sempre, dalle ore 20.

Streaming e tv

