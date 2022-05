Che tempo che fa stasera non va in onda: perché, il motivo, quando torna | Rai 3, Fabio Fazio

Perché questa sera, domenica 1 maggio 2022, su Rai 3 non va in onda Che tempo che fa? Il programma condotto da Fabio Fazio oggi non va in onda perché è Primo maggio, cioè la Festa dei Lavoratori. Su Rai 3 come di consueto va in onda il consueto concertone del Primo Maggio, con tanti cantanti che si alternano sul palco del Concerto a San Giovanni a Roma. Che tempo che fa dunque oggi non va in onda perché è festivo, cioè la Festa dei Lavoratori, e su Rai 3 c’è il Concertone. Il programma di Fabio Fazio tornerà regolarmente in onda domenica prossima, 8 maggio.

Quando torna

Il noto talk show si è confermato quest’anno come uno dei più seguiti e apprezzati, con le interviste a tanti ospiti italiani e internazionali. Tra i big che in queste puntate hanno calcato lo studio di Fazio ricordiamo Lady Gaga, e la storica intervista a Papa Francesco. Un programma molto amato che tornerà dunque la prossima settimana, dopo la pausa per il Primo maggio, domenica 8 maggio su Rai 3. Nelle ultime settimane Fazio ha seguito da vicino gli aggiornamenti sulla guerra tra Russia e Ucraina, sospendendo i momenti di intrattenimento e il consueto “Tavolo”.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Che tempo che fa non va in onda oggi, domenica 1 maggio 2022, ma dove vedere la puntata in diretta tv e live streaming? Il programma di Fabio Fazio va in onda tutte le domeniche sera, a partire dalle ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto tre del telecomando del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Volete recuperare una puntata persa? Niente panico, sempre su Rai Play trovate tutte le puntate trasmesse grazie alla funzione on demand.