Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 27 ottobre 2024

Questa sera, domenica 27 ottobre 2024, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 27 ottobre, di Che tempo che fa 2024-2025.

Anticipazioni e ospiti

L’ospite principale del programma sarà l’icona di Hollywood, Johnny Depp, invitato a parlare del suo nuovo film “Modi – Tre giorni sulle ali della follia”, di cui cura la regia e che uscirà nelle sale cinematografiche a partire dal 21 novembre dopo essere stato presentato anche alla Festa del Cinema di Roma. La pellicola ripercorre gli ultimi giorni di vita del pittore Amedeo Modigliani. Insieme al regista saranno presenti anche i protagonisti del film, Riccardo Scamarcio, che interpreta proprio Modigliani, e Antonia Desplat, nel ruolo della musa dell’artista, Beatrice Hastings. Tra gli altri ospiti di Fabio Fazio torna in studio Elio Germano, che presenta il film di Andrea Segre, “Berlinguer – La grande ambizione”, in uscita il 31 ottobre al cinema, in cui l’attore romano interpreta lo storico segretario del Partito Comunista Italiano a 40 anni dalla sua scomparsa. Ma in studio ci sarà anche la cantante Giorgia, attualmente impegnata nella conduzione di “X-Factor”, che presenterà il suo ultimo singolo: “Niente di male”. La serata prevede anche l’intervento di Milena Gabanelli, che presenterà il suo ultimo libro: “Codice rosso – Come la sanità pubblica è diventata un affare privato”, scritto insieme a Simona Ravizza. Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 27 ottobre, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.