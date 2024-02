Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 18 febbraio 2024

Questa sera, domenica 18 febbraio 2024, alle ore 19,30 su Nove va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 18 febbraio, di Che tempo che fa 2023-2024.

Anticipazioni e ospiti

Stando agli annunci fatti dalla pagina social del programma, tra gli ospiti ci sarà Martin Scorsese. Il regista sarà intervistato da Fabio Fazio dopo il successo del film “Killers of the Flower Moon”, con protagonisti i Premi Oscar Robert De Niro e Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone (nomination all’Oscar come migliore attrice protagonista) e Jesse Plemons. Da Fazio ci sarà poi il cantante Ghali, reduce dalle polemiche per il suo “stop al genocidio” e dal quarto posto al Festival di Sanremo con il brano “Casa mia”. Sempre da Sanremo 2024 arriverà in studio il cantante Alfa. A Che tempo che fa saranno ospiti anche Alberto Angela e Massimo Polidoro in occasione dell’uscita del libro “La meraviglia del tutto”, l’ultimo regalo di Piero Angela al suo pubblico. Ospite della puntata anche uno dei più grandi allenatori della storia del calcio e protagonista del docu-film “Adesso vinco io” sulla sua straordinaria carriera, questa domenica sul Nove ci sarà infatti Marcello Lippi. A seguire è previsto il consueto appuntamento in tarda serata con Che tempo che Fa – Il Tavolo. In questa puntata come sempre ci saranno Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura. A loro si aggiungeranno anche altri ospiti.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 18 febbraio? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.