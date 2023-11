Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 12 novembre 2023

Questa sera, domenica 12 novembre 2023, alle ore 19,30 su Nove va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 12 novembre, di Che tempo che fa 2023-2024.

Anticipazioni e ospiti

La nuova puntata vanterà ospiti di grande spessore. A inaugurare la serata, Beppe Grillo, che dopo quasi un decennio di assenza dal piccolo schermo, torna in tv per una chiacchierata che si preannuncia storica. Elodie, la performer romana in cima alle classifiche radio con il suo nuovo singolo A fari spenti, estratto dall’acclamato Red Light, il primo clubtape in Italia. Il Maestro del cantautorato italiano, Francesco Guccini, siederà poi sulla poltrona di Fazio per presentare il suo ultimo progetto discografico Canzoni da osteria, il prosieguo di Canzoni da Intorto del 2022. Quest’ultimo, disco di platino, è stato l’album fisico più venduto l’anno scorso e ha guadagnato il prestigioso riconoscimento della Targa Tenco come “Interprete di canzoni”.

Tra gli ospiti anche Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele. Accanto a lui, Michele Serra, e l’economista Tito Boeri, autore del libro PNRR. La grande abbuffata, scritto con Roberto Perotti. Poi sarà la volta di Fiorenza Sarzanini, vicedirettrice del Corriere della Sera, e Massimo Giannini, editorialista de La Repubblica, con la loro preziosa prospettiva su temi di attualità. Infine, grazie alla collaborazione con il network internazionale di Warner Bros. Discovery, l’inviato della CNN Ben Wedeman. Insomma, un mix eclettico di ospiti che renderà la puntata indimenticabile.

La serata culminerà con il consueto appuntamento di “Che tempo che fa – Il Tavolo, arricchito dalla presenza di Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani. Gli ospiti di stasera includono Carla Signoris, volto della nuova stagione della serie thriller Monterossi. Angelina Mango, protagonista di un live emozionante con il suo nuovo singolo Che t’o dico a fa’, già vincitore del prestigioso Disco D’oro e che ha segnato il miglior debutto femminile solista del 2023. Sotto i riflettori anche Gianni Fantoni, attualmente presente nelle librerie con Operazione Fantozzi e sul palcoscenico con lo spettacolo Fantozzi. Una tragedia. Herbert Ballerina, parte del cast del nuovo film di Gianluca Ansanelli La guerra dei nonni, salirà sul palco per condividere i retroscena della sua ultima avventura cinematografica. L’incursione di Simona Ventura, accompagnata dal ballerino di Ballando con le stelle Samuel Peron, aggiungerà infine un tocco di movimento alla serata.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 12 novembre? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.