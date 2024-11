Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 10 novembre 2024

Questa sera, domenica 10 novembre 2024, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 10 novembre, di Che tempo che fa 2024-2025.

Anticipazioni e ospiti

Tra gli ospiti della puntata del 10 novembre 2024 saranno presenti Laura Pausini, l’artista italiana più amata e premiata nel mondo, la giornalista Francesca Fagnani e Gino Cecchettin, che parlerà del suo impegno per la “Fondazione Giulia Cecchettin”. E ancora: la scrittrice, poetessa e testimone della Shoah Edith Bruck e il fondatore della Comunità di Sant’Egidio Andrea Riccardi, autori del libro “Oltre il male”, una conversazione a due sul tema della guerra; la Senatrice a vita Elena Cattaneo, Professoressa Ordinaria di Farmacologia all’Università degli Studi di Milano e co-fondatrice e Direttrice di UniStem, in libreria con “Scienziate. Storie di vita e di ricerca”; in collegamento dagli Stati Uniti Antonio Di Bella; l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Fabio Volo, autore di “Balleremo la musica che suonano”, dove per la prima volta abbandona la finzione del romanzo e racconta la propria storia personale senza filtri. Chiude la serata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, Diego Abatantuono, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura. Ospiti della puntata: Benedetta Pilato, quarta alle ultime Olimpiadi di Parigi nei 100 metri rana a un centesimo di secondo dal terzo posto, gara nella quale ha ottenuto il secondo miglior tempo della sua carriera; un grande ritorno al Tavolo, Gigi Marzullo; Sal Da Vinci, autore della hit disco di Platino “Rossetto e caffè”, virale su TikTok e che conta oltre 45 milioni di views su YouTube e 26 milioni di streaming su Spotify; Francesco Panella, appena tornato con la settima edizione di “Little Big Italy”, in onda ogni lunedì sera sul NOVE.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 10 novembre, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.