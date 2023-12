Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 10 dicembre 2023

Questa sera, domenica 10 dicembre 2023, alle ore 19,30 su Nove va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 10 dicembre, di Che tempo che fa 2023-2024.

Anticipazioni e ospiti

Gino Cecchettin sarà tra gli ospiti di Fabio Fazio. A pochi giorni dal funerale della figlia Giulia, che si è tenuto a Padova lo scorso 5 dicembre, Gino Cecchettin condividerà la sua storia di fronte alle telecamere e lancerà un appello contro la violenza sulle donne. Tra gli altri ospiti della puntata, Claudio Baglioni, in tour da gennaio 2024 nelle maggiori arene indoor d’Italia con la rock-opera a TUTTOCUORE; e ancora, Pierfrancesco Favino e Adriano Giannini, tra i protagonisti del nuovo film di Stefano Sollima Adagio, presentato in concorso all’80esima Mostra del Cinema di Venezia e in uscita nelle sale dal 14 dicembre: un gangster movie che vede nel cast anche Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Francesco Di Leva e Gianmarco Franchini, con la colonna sonora dei Subsonica. Tra gli altri ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa, è atteso anche Filippo Volandri, capitano non giocatore della squadra italiana di Coppa Davis che lo scorso 26 novembre a Malaga ha vinto la finale, per la seconda volta nella sua storia a 47 anni dal trionfo del 1976 a Santiago del Cile. Giusy Ferreri, in radio con il nuovo brano Il meglio di te; lo chef stellato Giorgio Locatelli; Lillo, protagonista della commedia natalizia Elf me; Gabriele Corsi, sul Nove il 14 dicembre con Don’t forget the lyrics – Serata speciale. Chiude la serata l’immancabile appuntamento con Che tempo che fa – Il tavolo con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 10 dicembre? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.