Che sarà, il nuovo programma di Serena Bortone su Rai 3. Anticipazioni e ospiti

Che sarà è il nuovo programma di Serena Bortone in onda il sabato e la domenica alle 20.15 su Rai 3. Per ogni settimana ci saranno diversi ospiti, per “dipanare” il caos del presente e immaginare, insieme, il domani. Di seguito le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Un doppio appuntamento del fine settimana per riflettere e analizzare la contemporaneità. “chesarà…” – che si propone di essere un programma “accogliente”, mai dogmatico, aperto e curioso – parte sempre dall’attualità e mette al centro le emozioni, le sicurezze e le incertezze che caratterizzano il nostro tempo.

In un mondo interconnesso e in continua evoluzione, il ragionamento sul presente coinvolge cultura, politica, musica, società, percorrendo i vari mezzi, sia tradizionali che innovativi, con cui ci rapportiamo ad un quotidiano talvolta confuso. Insieme a Serena Bortone, in ogni puntata una squadra di personaggi riflette sul presente per immaginare, insieme, il futuro. Offrendo ciascuno il proprio punto di vista e la propria visione, in uno studio che richiama un non-luogo, un grande spazio scenico attraversato dai segni dell’arte. Ogni puntata, inoltre partirà all’insegna dall’emozione che ha dominato la settimana con la guida di un mentore d’eccezione.

Spazio anche alle grandi interviste a tu per tu, un marchio di fabbrica per la conduttrice, con le protagoniste e i protagonisti della cultura, della società, della politica e della comunicazione, italiani e internazionali, mentre i momenti di satira e comicità saranno affidati ai nomi più dirompenti della scena italiana. Tra i primi ospiti ci saranno Pedro Almodovar, Matteo Garrone, Corrado Augias, Filippo Timi, Francesco Paolantoni e Anna Galiena.