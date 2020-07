Che Dio ci aiuti 5: cosa è successo nella quinta puntata

Cosa è successo nella quinta puntata di Che Dio ci aiuti 5 andata in onda la scorsa settimana? La quinta puntata di Che Dio ci aiuti 5 (composta, come sempre, da due episodi) è stata trasmessa in replica su Rai 1 giovedì 2 luglio 2020 in prima serata. Cosa è successo? Vediamolo insieme episodio per episodio.

Grazie all’intervento di Maria, Suor Costanza è stata presa come ballerina per una notte a Ballando con le stelle: la religiosa ha deciso però di fingere una storta per evitare di andarci. Intanto, Valentina ha conosciuto in ospedale la piccola Eugenia, una bambina affetta dal Tumore di Wilms. Nel frattempo in convento Ginevra ha cercato di farsi perdonare da Nico, con pessimi risultati, mentre Azzurra ha cercato di indagare sui modi di fare e sulle conoscenze di Athos prima di rivelargli la verità…

Cosa è successo nel secondo episodio della quinta puntata di Che Dio ci aiuti 5? Il convento si è preparato per celebrare le nozze di Simone e Cristina. Intanto Maria ha fatto un passo in avanti verso Nico per dimostrargli di voler fare sul serio, ma il ragazzo ha iniziato ad avere dei forti problemi alla vista. A causa di una nuova convinzione di Azzurra, alla quale sono venute le doppie punte, tutti pensano che si tratti di una reazione psicosomatica, ossia: il corpo si ribella ad ogni decisione sbagliata. Per la ragazza, la decisione errata consiste nel far conoscere Athos ed Emma, ma alla fine si convince comunque a presentarli chiamando Emma in convento per alcuni giorni.

Quante puntate

Abbiamo visto cosa è successo nella quinta puntata di Che Dio ci aiuti 5, ma quante puntate sono previste? In tutto dalla prima stagione ad oggi sono state mandate in onda ben 92 puntate di Che Dio ci aiuti. La quinta stagione è composta in totale da 10 puntate da 2 episodi ciascuna (in totale: 20 episodi). Quando andrà in onda l’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 5 e quando finisce? La Rai ha deciso di trasmettere tutte le 10 puntate della serie tv in replica su Rai 1 a partire da giovedì 4 giugno. Di seguito la programmazione episodio per episodio (puntata per puntata) di Che Dio ci aiuti 5 in replica su Rai 1:

Prima puntata (Omnia in bonum; Come nelle favole): giovedì 4 giugno 2020 ore 21,20 TRASMESSA

Seconda puntata (Il cuore in soffitta; Ultima occasione): giovedì 11 giugno 2020 ore 21,20 TRASMESSA

Terza puntata (Basta un click; Tu chiamale se vuoi fissazioni): giovedì 18 giugno 2020 ore 21,20 TRASMESSA

Quarta puntata (Fuori!; L’ultimo ricordo): giovedì 25 giugno 2020 ore 21,20 TRASMESSA

Quinta puntata (Bruco o farfalla?; Non c’è peggior cieco di chi non vuole amare): giovedì 2 luglio 2020 ore 21,20 TRASMESSA

Sesta puntata (SOS; Come un fantasma): giovedì 9 luglio 2020 ore 21,20

Settima puntata (Battiti; Da grande): giovedì 16 luglio 2020 ore 21,20

Ottava puntata (Attenti al lupo; Il linguaggio dei segni): giovedì 23 luglio 2020 ore 21,20

Nona puntata (Istruzioni per crescere; L’essenziale): giovedì 30 luglio 2020 ore 21,20

Decima puntata (Addio!; La strada di casa): giovedì 6 agosto 2020 ore 21,20

