Che Dio ci aiuti 5: cosa è successo nella quarta puntata

Cosa è successo nella quarta puntata di Che Dio ci aiuti 5 andata in onda la scorsa settimana? La terza puntata di Che Dio ci aiuti 5 (composta, come sempre, da due episodi) è stata trasmessa in replica su Rai 1 giovedì 25 giugno 2020 in prima serata. Cosa è successo? Vediamolo insieme episodio per episodio.

Episodio 7

Nel primo episodio (episodio 7) della quarta puntata di Che Dio ci aiuti 5, trasmesso giovedì 25 giugno, dal titolo “Fuori!”, Suor Angela scopre che Simona, una sua vecchia amica, ha preso appuntamento con Nico per una consulenza. La donna infatti ha dei problemi con l’ex marito Enrico, che intende chiedere l’affidamento esclusivo della figlia Carolina e dimostrare che lei è una pessima madre a causa del suo lavoro come consulente in una banca, che non le permette di dedicare abbastanza tempo alla figlia. Intanto, Maria si prepara per parlare con il padre per comunicargli la sua decisione di lasciare il dottorato. Nel frattempo, Gabriele ritorna dopo il viaggio in Giappone ed accetta di parlare con Valentina per convincerla a rimanere, mentre Suor Angela organizza un piano particolare per mandare via ogni acquirente del convento.

Episodio 8

Cosa è successo nel secondo episodio (episodio 8) della quarta puntata di Che Dio ci aiuti 5 in onda in replica su Rai 1 intitolato “L’ultimo ricordo”? Azzurra scopre che l’aspirante compratore è un suo ex fidanzato e fa di tutto per non incontrarlo per via di un episodio del passato. Maria si offre quindi di aiutarla spacciandosi per la proprietaria del convento. Nel frattempo, Suor Angela scopre che Alessandro, uno studente di Nico, è scappato da un centro di recupero per tossicodipendenti. Intanto Ginevra decide di chiedere spiegazioni a Nico: non ricorda una parte di quello che è successo alla festa e teme di averlo baciato; in più si scopre che lo sconosciuto che ha immortalato Nico e Ginevra in atteggiamenti equivoci durante la festa è Patrizia, un’alunna di Ginevra…

Quante puntate

Abbiamo visto cosa è successo nella quarta puntata di Che Dio ci aiuti 5, ma quante puntate sono previste? In tutto dalla prima stagione ad oggi sono state mandate in onda ben 92 puntate di Che Dio ci aiuti. La quinta stagione è composta in totale da 10 puntate da 2 episodi ciascuna (in totale: 20 episodi). Quando andrà in onda l’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 5 e quando finisce? La Rai ha deciso di trasmettere tutte le 10 puntate della serie tv in replica su Rai 1 a partire da giovedì 4 giugno. Di seguito la programmazione episodio per episodio (puntata per puntata) di Che Dio ci aiuti 5 in replica su Rai 1:

Prima puntata (Omnia in bonum; Come nelle favole): giovedì 4 giugno 2020 ore 21,20 TRASMESSA

Seconda puntata (Il cuore in soffitta; Ultima occasione): giovedì 11 giugno 2020 ore 21,20 TRASMESSA

Terza puntata (Basta un click; Tu chiamale se vuoi fissazioni): giovedì 18 giugno 2020 ore 21,20 TRASMESSA

Quarta puntata (Fuori!; L’ultimo ricordo): giovedì 25 giugno 2020 ore 21,20 TRASMESSA

Quinta puntata (Bruco o farfalla?; Non c’è peggior cieco di chi non vuole amare): giovedì 2 luglio 2020 ore 21,20

Sesta puntata (SOS; Come un fantasma): giovedì 9 luglio 2020 ore 21,20

Settima puntata (Battiti; Da grande): giovedì 16 luglio 2020 ore 21,20

Ottava puntata (Attenti al lupo; Il linguaggio dei segni): giovedì 23 luglio 2020 ore 21,20

Nona puntata (Istruzioni per crescere; L’essenziale): giovedì 30 luglio 2020 ore 21,20

Decima puntata (Addio!; La strada di casa): giovedì 6 agosto 2020 ore 21,20

