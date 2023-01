Che Dio ci aiuti 7: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Stasera, giovedì 19 gennaio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Che Dio ci aiuti 7, la nuova stagione della fortunata fiction Rai (in onda dal 2011) con protagoniste Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio della seconda puntata, Suor Angela deve fare i conti con le rimostranze del Vescovo, che critica aspramente il suo operato. La simpatica religiosa, però, ha anche altri guai di cui occuparsi. Insieme a Emiliano, infatti, si vede costretta a pedinare Sara perché è convinta che nasconda un problema. Suor Teresa decide di rimanere ad Assisi per assolvere alla missione che le ha affidato sua sorella. Azzurra tenta di scagionare Suor Angela da ogni colpa, facendo delle indagini.

Nel secondo episodio della seconda puntata, Azzurra è giù di morale, vorrebbe tanto che al convento tornasse tutto come ai vecchi tempi. Suor Teresa, intanto, cerca di risolvere al più presto l’enigma sull’identità della vera madre di Elia, in modo da potersene tornare a Parigi. Ludovica si rende conto di essersi comportata male con Ettore e questo le provoca dei sensi di colpa. Inoltre, Cate cerca di capire che direzione prendere nella sua vita, mentre Sara continua a fare infuriare Emiliano con il suo comportamento.

Che Dio ci aiuti 7: il cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Che Dio ci aiuti 7, ma qual è il cast completo della settima stagione? Intanto va detto che non torneranno: Gianmarco Saurino (Nico), Diana Del Bufalo (Monica), Erasmo Genzini (Erasmo), Olimpia Noviello (Penny), Isabella Mottinelli (Carolina), Simonetta Columbu (Ginevra). Ma vedremo:

Elena Sofia Ricci: Suor Angela

Francesca Chillemi: Azzurra

Valeria Fabrizi: Suor Costanza

Pierpaolo Spollon: Emiliano

Fiorenza Pieri: Suor Teresa

Federica Pagliaroli: Sara

Emma Valenti: Ludovica Perini

Ileana D’Ambra: Catena Saltalamacchia

Valerio Di Domenicantonio: Elia

Filippo De Carli: Ettore

Michele Spadavecchia

Elena D’Amario: mamma di Elia

Orietta Berti: se stessa

Streaming e tv

Dove vedere Che Dio ci aiuti 7 in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.