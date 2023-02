Perché stasera Che Dio ci aiuti 7 non va in onda: il motivo e quando torna

Perché stasera – giovedì 9 febbraio 2023 – Che Dio ci aiuti 7 non va in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: la puntata di oggi – come ampiamente previsto dalla Rai – salta per lasciare spazio alla terza serata del Festival di Sanremo 2023 che vede alla conduzione Amadeus e Gianni Morandi. Ma quando torna Che Dio ci aiuti 7 su Rai 1? Tranquilli: la fortunata serie tv tornerà già dalla prossima settimana. La quinta puntata infatti verrà trasmessa giovedì 16 febbraio 2023 alle ore 21,25.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Che Dio ci aiuti 7, la settima stagione della serie tv di Rai 1 con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi? In tutto andranno in onda 10 puntate da due episodi ciascuna (totale: 20 episodi). La prima giovedì 12 gennaio 2023; la decima e ultima giovedì 23 marzo 2023. In mezzo una settimana di pausa per lasciare spazio su Rai 1 al Festival di Sanremo 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):