A che ora inizia Che Dio ci aiuti 7: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia ogni puntata di Che Dio ci aiuti 7, la settima stagione della fiction con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi su Rai 1? Ogni serata inizierà alle ore 21,25 e terminerà alle ore 23,35. La durata complessiva sarà quindi di circa 2 ore e 10 minuti. Le singole puntate saranno composte da due episodi ciascuna.

Quante puntate

Abbiamo visto a che ora inizia Che Dio ci aiuti 7, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda 10 puntate da due episodi ciascuna (totale: 20 episodi). La prima giovedì 12 gennaio 2023; la decima e ultima giovedì 23 marzo 2023. In mezzo una settimana di pausa per lasciare spazio su Rai 1 al Festival di Sanremo 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: giovedì 12 gennaio 2023, ore 21,25

Seconda puntata: giovedì 19 gennaio 2023, ore 21,25

Terza puntata: giovedì 26 gennaio 2023, ore 21,25

Quarta puntata: giovedì 2 febbraio 2023, ore 21,25

Pausa per Festival di Sanremo 2023

Quinta puntata: giovedì 16 febbraio 2023, ore 21,25

Sesta puntata: giovedì 23 febbraio 2023, ore 21,25

Settima puntata: giovedì 2 marzo 2023, ore 21,25

Ottava puntata: giovedì 9 marzo 2023, ore 21,25

Nona puntata: giovedì 16 marzo 2023, ore 21,25

Decima puntata: giovedì 23 marzo 2023, ore 21,25

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto a che ora inizia Che Dio ci aiuti 7, ma quante puntate in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.