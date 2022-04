Che ci faccio qui: anticipazioni e ospiti puntata oggi 23 aprile 2022 Domenico Iannacone Rai 3

Questa sera, sabato 23 aprile 2022, torna su Rai 3 Che ci faccio qui, il programma di Domenico Iannacone in prima serata dalle 21.45. Il giornalista compie un viaggio, in cinque puntate, nelle periferie delle nostre città, per raccontare storie che non trovano spazio nelle cronache nazionali. “Quelle storie invisibili ad occhio nudo che diventano speciali se osservate attraverso la lente d’ingrandimento. Ma per farlo non occorre a mio modesto avviso, essere morbosi, alzare i torni, drammatizzare, i protagonisti sono uomini e donne che hanno deciso di andare controcorrente, sfidando le opinioni, i giudizi e i pregiudizi altrui. Come i luoghi diventano protagonisti ad esempio le citta, o alcune periferie pezzi di terra sganciati dal mondo, luoghi ai margini della società, dove la distanza dal centro diventa spesso un confine invalicabile”, ha raccontato Iannacone. Di seguito le anticipazioni della puntata di Che ci faccio qui, in prima serata su Rai 3 stasera, 23 aprile.

Anticipazioni e ospiti

A distanza di qualche anno, Domenico Iannacone torna nella periferia Est di Roma e ritrova Mirko Frezza, un uomo dal passato turbolento, oggi attore impegnato nel quartiere con la sua associazione. In un territorio segnato da indigenza e precarietà, dove le case impregnate di umidità si sfaldano e arrivare a fine mese è un’incognita, il destino di Mirko incrocia quello di Nicola, un uomo di 45 anni di cui 27 spesi in prigione. Domenico Iannacone riannoda i fili del loro incontro e ripercorre l’esistenza estrema di questo ragazzo pugliese, a cui viene imposto, a soli 12 anni, di uccidere la madre per vendetta. Un’incredibile vicenda umana fatta di abbandono, solitudine, emarginazione. “L’amore perduto” ci aiuta a comprendere come a volte nascere nella famiglia “sbagliata” può significare avere poche possibilità di scelta o, forse, nessuna.

Streaming e tv

Dove vedere Che ci faccio qui in diretta tv e in streaming? Appuntamento con il programma di Domenico Iannacone su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre) ogni sabato per cinque settimane a partire dal 9 aprile 2022 alle ore 21.45. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.