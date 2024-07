Chaos Walking: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, giovedì 11 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Chaos Walking è un film del 2021 diretto da Doug Liman. La pellicola, con protagonisti Daisy Ridley e Tom Holland e ambientata in un futuro distopico, è l’adattamento cinematografico del romanzo del 2008 Chaos – La fuga (The Knife of Never Letting Go), primo capitolo della trilogia Chaos Walking, scritta da Patrick Ness, co-autore della sceneggiatura del film. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 2257 d.C. i coloni maschi del pianeta Nuovo Mondo sono affetti da una condizione chiamata Rumore, il quale manifesta in modo visivo e uditivo i pensieri che una persona sta provando. I coloni furono coinvolti in un’aspra guerra civile con la specie umanoide nativa del posto chiamata Spackle, una guerra che apparentemente uccise tutte le donne colone mentre metà degli uomini sopravvisse.

Todd Hewitt, un ragazzo che non riesce a controllare il proprio Rumore, vive a Prentisstown con i suoi padri adottivi, Ben Moore e Cillian Boyd, insieme ad altri residenti tra cui il predicatore Aaron, il sindaco della città David Prentiss e suo figlio Davy. Prentiss ha imparato a controllare il suo Rumore, rendendo i suoi pensieri difficili da vedere e sentire. Un’astronave che ha perso il contatto con la Prima Colonia si avvicina al Nuovo Mondo e una nave da ricognizione viene inviata per indagare, ma si schianta. Un giorno, mentre Todd sta lavorando, insegue quello che sembra un ladro dei loro rifornimenti, giungendo così al luogo dove l’astronave è precipitata.

Todd torna in città e, nonostante cerchi di zittire i suoi pensieri, gli altri uomini vengono a sapere della navicella; si dirigono sulla scena dell’incidente per indagare e rubare alcune parti della nave, ma non trovano sopravvissuti. Mentre Todd è solo incontra la giovane Viola Eade, unica sopravvissuta alla collisione, e rimane scioccato in quanto non ha mai visto una ragazza prima, scoprendo anche di non riuscire a sentire i suoi pensieri. Gli uomini di Prentisstown catturano Viola e la portano dal malvagio e corrotto sindaco per interrogarla e spiegarle cos’è accaduto sul pianeta. Davy viene lasciato a sorvegliare temporaneamente la ragazza ma, maneggiando uno dei suoi dispositivi tecnologici, crea abbastanza caos da permetterle per errore di fuggire.

Viola scopre dal Rumore di Prentiss che l’uomo intende lasciarla contattare l’astronave madre della sua colonia, intercettare lo sbarco e uccidere i membri dell’equipaggio mentre sono immersi nel sonno criogenico per rubare varie parti dell’astronave. La ragazza si nasconde nel fienile della famiglia di Todd e viene trovata da quest’ultimo. Ben riferisce al figliastro che deve portare Viola ad un altro insediamento chiamato Farbranch, dove sarà al sicuro.

Prentiss e i suoi uomini arrivano alla fattoria, chiedendo di Viola ritenendola una spia. La ragazza scappa su una motocicletta seguita da Todd su un cavallo, mentre Davy uccide Cillian e Ben è costretto ad unirsi a Prentiss. Todd raggiunge Viola e partono insieme verso Farbranch con Machee, il cane di Todd. Durante il viaggio Viola rivela di provenire da una grande nave coloniale che trasporta oltre 4.000 passeggeri e che i suoi genitori sono morti durante il viaggio di 64 anni dalla Terra al Nuovo Mondo. Quando incontrano uno Spackle, Todd cerca di ucciderlo per difendersi, ma Viola lo ferma in quanto la creatura non sembra pericolosa. Giungono poi all’insediamento, abitato da uomini, donne e bambini, alcuni dei quali sono ostili a Todd perché proviene da Prentisstown.

Chaos Walking: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Chaos Walking, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Tom Holland: Todd Hewitt

Daisy Ridley: Viola Eade

Mads Mikkelsen: David Prentiss

Demián Bichir: Ben

Cynthia Erivo: Hildy

Nick Jonas: Davy Prentiss Jr.

Kurt Sutter: Cillian

David Oyelowo: Aaron

Óscar Jaenada: Wilf

Ray McKinnon: Jim Johnson

Streaming e tv

Dove vedere Chaos Walking in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 11 luglio 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.