Changeling: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 15 maggio 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Changeling (Una storia vera), film del 2008 diretto da Clint Eastwood, scritto da J. Michael Straczynski e interpretato da Angelina Jolie e John Malkovich. Il film si basa su eventi realmente accaduti a Los Angeles nel 1928, quando a una donna a cui è scomparso il figlio viene portato dalla polizia un altro bambino, e ogni sua dichiarazione al riguardo viene data come falsa sino a definirla una malata di mente. La sua tenacia porterà alla luce la vicenda del serial killer di bambini Gordon Stewart Northcott. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Los Angeles, 10 marzo 1928: un piacevole sabato mattina in un quartiere popolare alla periferia della città; una madre nubile, Christine Collins, saluta il figlioletto Walter di nove anni e si incammina verso la società telefonica dove lavora come centralinista. Rientrata nella modesta abitazione dove vive con il figlio, scopre che il bimbo è sparito. Le lunghe ed estenuanti ricerche di Walter non portano a nulla, finché, cinque mesi dopo, un bambino che afferma di essere Walter viene riconsegnato alla polizia, che non vede l’ora di sfruttare l’ondata di popolarità che seguirà al ricongiungimento della madre col figlio. Stordita dalla confusione di poliziotti, reporter e fotografi, sopraffatta da un insieme di emozioni contrastanti, ma soprattutto cedendo alle pressioni della polizia – che non può subire l’umiliazione derivante da un grave scambio di persona e desiderosa di riguadagnare una credibilità fortemente screditata da inefficienza, scandali e corruzione – Christine accetta di accogliere il ragazzo pur sapendo che non è il suo Walter.

Changeling: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Changeling, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Angelina Jolie: Christine Collins

John Malkovich: Reverendo Gustav Briegleb

Riki Lindhome: infermiera esaminatrice

Denis O’Hare: dottor Jonathan Steele

Peter Gerety: dottor Earl W. Tarr

Amy Ryan: Carol Dexter

Michael Kelly: detective Lester Ybarra

Jeffrey Donovan: capitano J.J. Jones

Eddie Alderson: Sanford Clark

Kelly Lynn Warren: Rachel Clark

Asher Axe: David Clay

Devon Conti: Arthur Hutchins

Jason Butler Harner: Gordon Stewart Northcott

Geoffrey Pierson: S.S. Hahn

Gattlin Griffith: Walter Collins

Devon Gearhart: Jeffrey

Jim Nieb: Richard Thomas

Colm Feore: James E. Davis

Streaming e tv

Dove vedere Changeling in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 15 maggio 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.