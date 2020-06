Cercando Alaska, le anticipazioni della terza puntata in onda su Sky Atlantic

Su Sky Altantic questa sera, mercoledì 10 giugno 2020, arriva in prima tv la serie Cercando Alaska, tratta dall’omonimo romanzo di John Green, diventato famoso per il libro (e il film) Colpa delle stelle. La serie è stata realizzata da firme importante del mondo seriale: vediamo infatti collaborare Josh Schwartz e Stephanie Savage, conosciuti per The O.C. e Gossip Girl. Protagonisti del teen drama sono Charlie Plummer e Kristine Froseth. Si tratta di un romanzo di formazione, che racconta la vita dentro e fuori la Culver Creek Academy, una scuola privata altamente esclusiva in Alabama, dove i protagonisti impareranno ad affrontare le proprie paure. Vediamo quali sono le anticipazioni della terza puntata di Cercando Alaska, in onda su Sky Atlantic e Now Tv alle ore 21:15.

Cercando Alaska, le anticipazioni della terza puntata

Secondo le anticipazioni di Sky, anche questa sera vedremo andare in onda l’episodio cinque e sei. Nell’episodio cinque, Sara continua ad uscire con Longwell e il Colonnello non ne è felice. Miles invece sta provando a convincere Lara ad andare con lui al ballo scolastico. Una notte, i Settimana Corta allagano il dormitorio dove si trova la stanza di Alaska distruggendo gran parte della sua collezione di libri. A quel punto, Alaska con l’aiuto di Takumi e il Colonnello metterà da parte le recenti incomprensioni per fare squadra e preparano un piano per la serata del ballo. Decidono di sabotare le richieste di ammissione all’università del gruppo rivale, anche Miles viene coinvolto mandando all’aria l’appuntamento con Lara. L’aquila per poco non li becca, per fortuna Takumi trova una soluzione. In questa puntata scopriremo com’è morta la mamma di Alaska e perché non ha alcuna voglia di tornare a casa.

Nell’episodio sei invece, mentre Miles e Lara diventano sempre più uniti, Alaska continua a pensare a sua madre. Il Colonnello nel frattempo deve affrontare le conseguenze della sua ultima bravata. I genitori dei Settimana Corta vogliono fare causa alla scuola per l’accaduto. Dopo un’accesa discussione con Lara, Miles passa la notte con Alaska e il Colonnello. I tre si ubriacano e, incerti per il futuro, lanciano in gioco una confessione delicata. Grazie all’aiuto degli amici, Alaska in piena notte salta in macchina e lascia il campus. Ma dove va? E tornerà?

Cercando Alaska vi aspetta su Sky Atlantic e NOW Tv questa sera, mercoledì 10 giugno 2020, alle ore 21:25, con la terza e penultima puntata.

