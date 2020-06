Cercando Alaska, le anticipazioni della quarta puntata in onda su Sky Atlantic

Su Sky Altantic questa sera, mercoledì 17 giugno 2020, arriva in prima tv la serie Cercando Alaska, tratta dall’omonimo romanzo di John Green, diventato famoso per il libro (e il film) Colpa delle stelle. La serie è stata realizzata da firme importante del mondo seriale: vediamo infatti collaborare Josh Schwartz e Stephanie Savage, conosciuti per The O.C. e Gossip Girl. Protagonisti del teen drama sono Charlie Plummer e Kristine Froseth. Si tratta di un romanzo di formazione, che racconta la vita dentro e fuori la Culver Creek Academy, una scuola privata altamente esclusiva in Alabama, dove i protagonisti impareranno ad affrontare le proprie paure. Vediamo quali sono le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Cercando Alaska, in onda su Sky Atlantic e Now Tv alle ore 21:15.

Il trailer di Cercando Alaska

Cercando Alaska, le anticipazioni della quarta puntata

Secondo le anticipazioni di questa sera, nell’episodio sette L’Aquila chiama a raccolta tutti gli studenti per dare loro una brutta notizia: Alaska Young ha avuto un brutto incidente. La sera prima aveva lasciato di nascosto il campus e Miles, Takumi e il Colonnello sono scossi dalla notizia. Cos’è successo davvero alla loro amica? Dov’era diretta quando è scappata? Forse da Jake, il suo ex? Si sentiva in colpa per aver baciato Miles? Ma si è trattato davvero di un incidente o è stato un gesto intenzionale?

Nell’ottavo episodio che conclude la stagione, vedremo gli amici di Alaska non darsi pace per quella notizia e vogliono scoprire cos’è successo quella notte. Sanno che, il giorno dopo l’incidente della ragazza, sarebbe stato l’anniversario della morte della mamma di Alaska, un evento traumatico che lei non ha mai superato. Miles capirà che la vita in un modo o nell’altro va avanti e che non si può sempre rimuginare. Cercando Alaska vi aspetta con l’ultima puntata su Sky Atlantic e NOWTV mercoledì 17 giugno 2020, ore 21:15.

