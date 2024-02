C’era una volta il crimine: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Stasera, venerdì 23 febbraio 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda C’era una volta il crimine, film italiano del 2022 diretto da Massimiliano Bruno. È il terzo film della saga iniziata con Non ci resta che il crimine uscito nel 2019 e di Ritorno al crimine del 2021. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La banda saluta Renatino, deciso a tornare nel 1982. Dopo la separazione il gruppo decide di rubare la Gioconda, nei giorni poco precedenti all’8 settembre 1943, per sottrarla ai francesi e poterla rivendere a qualche facoltoso collezionista. Per compiere l’impresa la banda decide di coinvolgere il cugino di Lorella, Claudio, un professore di storia frustrato. Gianfranco e Lorella rimangono nel presente a monitorare la situazione, mentre Claudio, Moreno e Giuseppe attraversano il portale e vengono proiettati in piena seconda guerra mondiale. Fingendosi soldati delle SS, i tre riescono a sottrarre la Gioconda ma vengono poi scoperti a causa di una disattenzione di Giuseppe, e fuggono inseguiti dai tedeschi. Durante la fuga, Moreno decide di trovare rifugio nella casa della nonna Adele, ovviamente ancora giovane all’epoca dei fatti. Lì, Moreno incontra sua madre Monica, ancora una bambina.

I nazisti trovano i fuggiaschi e Monica è costretta a nascondersi in una camionetta dei tedeschi che, non trovando i ricercati, deve ripartire per dirigersi verso Napoli con la nave, portando via inconsapevolmente la bambina. Il gruppo deve quindi modificare il proprio piano e partire alla ricerca di Monica, insieme ad Adele, prima di tornare nel presente con il quadro. Gli imprevisti sono dietro l’angolo. I quattro cadono nelle mani dei partigiani e fanno la conoscenza di Sandro Pertini, prima di ritrovarsi nella dimora in cui Mussolini è tenuto imprigionato poco prima di essere rapito dai tedeschi per essere messo a capo della Repubblica di Salò. Nonostante le difficoltà, i quattro riescono ad arrivare a Napoli, dove trovano Monica e riescono a strappare un accordo con un ufficiale tedesco per riavere la bambina in cambio della Gioconda. L’accordo si rivela essere un inganno dei tedeschi, che prendono la Gioconda e decidono di uccidere il gruppo, che riesce comunque a scappare dopo una sparatoria in cui vengono uccisi sei tedeschi, riappropriandosi anche del quadro.

C’era una volta il crimine: il cast del film

Abbiamo visto la trama di C’era una volta il crimine, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Marco Giallini: Moreno

Giampaolo Morelli: Claudio Ranieri

Gian Marco Tognazzi: Giuseppe

Carolina Crescentini: Adele

Massimiliano Bruno: Gianfranco

Edoardo Leo: Renatino

Giulia Bevilacqua: Lorella

Ilenia Pastorelli: Sabrina

Rolando Ravello: Sandro Pertini

Massimiliano Vado: Ferdinando Magistrelli

Christoph Hülsen: Beiersdorfer

Duccio Camerini: Benito Mussolini

Eugenio Krauss: Kuntz

Marius Bizau: Dieter

Christopher Hülsen: Klaus

Streaming e tv

Dove vedere C’era una volta il crimine in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 23 febbraio 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.