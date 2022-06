C’era una volta a Montecarlo: quante puntate, durata e quando finisce

Da quante puntate è composto C’era una volta a Montecarlo? Il film arriva per la prima volta in TV su Rai 1 martedì 28 giugno 2022 alle ore 21:25. Si tratta di una pellicola francese del 2020 ed è diretta da Frederic Forestier. La trama racconta la storia di Mehdi, un ragazzo che vive in un sobborgo parigino con sua madre con un debole per il gioco d’azzardo. Un giorno vince alla lotteria, ma la cifra non è comunque sufficiente per cambiare vita. Così si arma di coraggio e va a Montecarlo, intenzionato a sedere al tavolo da poker dei più ricchi fingendosi un principe marocchino. Purtroppo per lui, la receptionist dell’hotel dove alloggia non crede alla sua storia ed è convinta che stia mentendo. Ma da quante puntate è composto il film? Trattandosi, appunto, di una pellicola, non è composto da puntate ma va in onda in un unico blocco e in prima serata su Rai 1.

Durata

Ma quanto dura (durata) C’era una volta a Montecarlo? Il film va inonda in prima serata su Rai 1 e dura 88 minuti. La messa in onda è prevista per le 21:25 e dovrebbe terminare intorno alle 23:10, poco prima di Porta a Porta.

C’era una volta a Montecarlo streaming e TV

Dove vedere C’era una volta a Montecarlo in diretta TV e live streaming? Come già anticipato prima, il film arriva in prima TV martedì 28 giugno 2022 alle ore 21:25 su Rai 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere a RaiPlay, servizio gratuito previa registrazione che funziona sia via desktop che tramite app.