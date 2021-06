C’era una volta a Los Angeles: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 24 giugno 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda C’era una volta a Los Angeles, film del 2017 scritto, diretto e prodotto da Mark Cullen e Robb Cullen, con protagonisti Bruce Willis e Jason Momoa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Steve Ford è un ex poliziotto che gestisce un’agenzia investigativa a Los Angeles. Con l’aiuto del suo braccio destro John, vive un’esistenza godereccia, e difficilmente riesce a tirare avanti con il suo lavoro; purtroppo finisce con l’immischiarsi in una situazione compromettente quando, per ripagare un debito contratto con un amico, recupera l’auto che gli era stata rubata da Spyder, il pericoloso capo di una gang. Spyder si prende Buddy, il Parson Russell terrier di Steve a cui lui e la sua famiglia sono molto affezionati, dunque Steve va a casa del criminale per riprenderselo. Spyder accetta di restituirgli il cane a patto che gli dia cinquemila dollari per i danni alla casa che Steve ha fatto quando ha rubato l’auto, dunque Steve li ottiene da un usuraio di nome Yuri, ma una volta consegnati i soldi a Spyder quest’ultimo gli spiega che la sua amante, Lupe, ha rubato sia Buddy che la sua cocaina, quindi incarica Steve di trovarla, e di riportargli la droga…

C’era una volta a Los Angeles: il cast del film

Abbiamo visto la trama di C’era una volta a Los Angeles, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori e dei rispettivi ruoli nel film:

Bruce Willis: Steve Ford

Jason Momoa: Spyder

John Goodman: Dave Phillips

Thomas Middleditch: John

Famke Janssen: Katey Ford

Jessica Gomes: Nola

Adam Goldberg: Lou

Elisabeth Röhm: Anna Phillips

Stephanie Sigman: Lupe

Wood Harris: Prince

Christopher McDonald: Mr. Carter

Ken Davitian: Yuri

Victor Ortiz: Chuy

Kal Penn: Rajeesh

Maurice Compte: Oscar

Streaming e tv

Dove vedere C’era una volta a Los Angeles in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 24 giugno 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.