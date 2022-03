C’era una volta a Hollywood: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 31 marzo 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda C’era una volta a Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood), film del 2019 scritto, diretto e co-prodotto da Quentin Tarantino. Il film, con protagonisti Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie, è ambientato nella Los Angeles del 1969 e segue le vicende di un attore televisivo in declino e della sua controfigura che, intenti a farsi strada nell’industria cinematografica hollywoodiana, si ritrovano ad essere vicini di casa di Sharon Tate, appena qualche mese prima del massacro di Cielo Drive. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Alla fine degli anni cinquanta, l’attore Rick Dalton è protagonista della popolare serie televisiva western Bounty Law e sembra pronto a compiere il “grande salto” a star del cinema. Nel febbraio del 1969, tuttavia, la sua carriera non è decollata come previsto e, mentre a Hollywood sta emergendo un nuovo tipo di cinema e con esso un tipo d’attore diverso dal suo, Dalton si ritrova ad accettare parti da cattivo occasionale in altre serie televisive. A passarsela male è anche Cliff Booth, da dieci anni sua inseparabile controfigura, miglior amico e, da quando Dalton è stato fermato per guida in stato d’ebbrezza, autista personale: già sospettato di dolo e complicità nella morte di sua moglie, è stato bandito da tutti i set cinematografici hollywoodiani per aver scatenato una rissa contro Bruce Lee durante le riprese di un episodio de Il Calabrone Verde. L’agente di casting Marvin Schwarzs propone a Dalton di trasferirsi in Italia, dove diversi attori in declino avevano ritrovato successo come star di spaghetti western e altri film di serie B. La notizia che la sua carriera potrebbe essere giunta al capolinea getta Dalton nello sconforto, finché non scopre che nella casa a fianco alla sua si è appena trasferita una giovane coppia: il regista Roman Polański, uno dei nomi più caldi del momento a Hollywood, e sua moglie, l’attrice Sharon Tate. Mentre Dalton fantastica di entrare nelle grazie della coppia e ravvivare la propria carriera con un ruolo in un film di Polański, Booth nota uno strano giovane, Charles Manson, che si presenta a casa Polański in cerca del precedente proprietario e che, prima di venire allontanato, adocchia la Tate.

C’era una volta a Hollywood: il cast del film

Abbiamo visto la trama di C’era una volta a Hollywood, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Leonardo DiCaprio: Rick Dalton

Brad Pitt: Cliff Booth

Margot Robbie: Sharon Tate

Emile Hirsch: Jay Sebring

Margaret Qualley: Pussycat

Timothy Olyphant: James Stacy

Julia Butters: Trudi Fraser

Austin Butler: Charles “Tex” Watson

Dakota Fanning: Lynette Fromme

James Landry Hebert: Steve ‘Clem Grogan

Bruce Dern: George Spahn

Mike Moh: Bruce Lee

Luke Perry: Wayne Maunder

Damian Lewis: Steve McQueen

Kurt Russell: Randy Stuntman

Zoë Bell: Janet

Al Pacino: Marvin Schwarzs

Lorenza Izzo: Francesca Capucci

Michael Madsen: “Sceriffo Hacket”

Damon Herriman: Charles Manson

Rafal Zawierucha: Roman Polański

Tim Roth: maggiordomo di Jay Sebring

Samantha Robinson: Abigail Folger

Streaming e tv

Dove vedere C’era una volta a Hollywood in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 31 marzo 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.