Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:39
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Cena di Natale: anticipazioni e ospiti dello show con Antonella Clerici su Rai 1

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Cena di Natale: anticipazioni e ospiti dello show con Antonella Clerici su Rai 1

Questa sera, 23 dicembre 2025, su Rai 1 Antonella Clerici conduce lo show natalizio con tanti ospiti Cena di Natale, un’occasione per celebrare il riconoscimento della Cucina Italiana Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’Unesco, prima volta che viene premiata una tradizione culinaria nella sua globalità, con un’attenzione particolare al menu delle feste e al Natale, alle sue usanze, ai simboli, alle canzoni, al folklore e alla grande tradizione culinaria italiana. Vediamo insieme anticipazioni e ospiti.

Anticipazioni e ospiti

Uno show imprevedibile e coinvolgente con tanti personaggi amati dal pubblico per celebrare insieme la festa più attesa dell’anno. Molti gli ospiti e le performance inedite: numeri musicali con le più famose canzoni natalizie, momenti di divertimento e comicità, con collegamenti prestigiosi con i volti più autorevoli della Rai. Tra gli ospiti: Al Bano con il Piccolo Coro dell’Antoniano, Alfio Bottaro, Massimo Bottura, Peppone Calabrese, Antonino Cannavacciuolo, Clementino, Carlo Conti, Salvatore De Riso, Maddalena Fossati,  Mons. Mauro Gambetti, Gianluca Gazzoli, Michela Giraud, Maurizio Lastrico, Fulvio Marino, Alberto Matano, Enzo Miccio, Gianni Morandi, Nek, Noemi, Daniele Persegani e Belen Rodriguez.

In un elegante studio dalle atmosfere tipicamente natalizie, Antonella Clerici condurrà uno show imprevedibile e coinvolgente con tanti personaggi amati dal pubblico per celebrare insieme la festa più attesa dell’anno. Molti gli ospiti e le performance inedite: numeri musicali con le più famose canzoni natalizie, momenti di divertimento e comicità, collegamenti prestigiosi con i volti più autorevoli della Rai, incontri e aneddoti personali e anche qualche momento di riflessione. Al centro dello studio, una tavola splendidamente apparecchiata per il cenone,  quest’anno ancora più scenografica, farà da collante tra i tanti momenti di spettacolo e le incursioni di Antonella nell’adiacente cucina di “È sempre mezzogiorno”. In questo ambiente, appositamente addobbato per l’evento, alcuni tra i valenti chef del programma le racconteranno i piatti più amati del pranzo e della cena di Natale e li prepareranno in diretta.

Streaming e tv

Dove vedere Cena di Natale in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 1 questa sera, 23 dicembre 2025, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 23 dicembre
TV / Uno Rosso: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 44esima puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 23 dicembre
TV / Uno Rosso: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 44esima puntata
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 44esima puntata
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 23 dicembre su Rete 4
TV / Miracolo nella 34ª strada: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Gloria!: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ascolti tv lunedì 22 dicembre: Love again, Finale Supercoppa, Io sono Farah
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 22 dicembre
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 22 dicembre 2025
Ricerca