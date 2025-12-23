Cena di Natale: anticipazioni e ospiti dello show con Antonella Clerici su Rai 1

Questa sera, 23 dicembre 2025, su Rai 1 Antonella Clerici conduce lo show natalizio con tanti ospiti Cena di Natale, un’occasione per celebrare il riconoscimento della Cucina Italiana Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’Unesco, prima volta che viene premiata una tradizione culinaria nella sua globalità, con un’attenzione particolare al menu delle feste e al Natale, alle sue usanze, ai simboli, alle canzoni, al folklore e alla grande tradizione culinaria italiana. Vediamo insieme anticipazioni e ospiti.

Anticipazioni e ospiti

Uno show imprevedibile e coinvolgente con tanti personaggi amati dal pubblico per celebrare insieme la festa più attesa dell’anno. Molti gli ospiti e le performance inedite: numeri musicali con le più famose canzoni natalizie, momenti di divertimento e comicità, con collegamenti prestigiosi con i volti più autorevoli della Rai. Tra gli ospiti: Al Bano con il Piccolo Coro dell’Antoniano, Alfio Bottaro, Massimo Bottura, Peppone Calabrese, Antonino Cannavacciuolo, Clementino, Carlo Conti, Salvatore De Riso, Maddalena Fossati, Mons. Mauro Gambetti, Gianluca Gazzoli, Michela Giraud, Maurizio Lastrico, Fulvio Marino, Alberto Matano, Enzo Miccio, Gianni Morandi, Nek, Noemi, Daniele Persegani e Belen Rodriguez.

In un elegante studio dalle atmosfere tipicamente natalizie, Antonella Clerici condurrà uno show imprevedibile e coinvolgente con tanti personaggi amati dal pubblico per celebrare insieme la festa più attesa dell’anno. Molti gli ospiti e le performance inedite: numeri musicali con le più famose canzoni natalizie, momenti di divertimento e comicità, collegamenti prestigiosi con i volti più autorevoli della Rai, incontri e aneddoti personali e anche qualche momento di riflessione. Al centro dello studio, una tavola splendidamente apparecchiata per il cenone, quest’anno ancora più scenografica, farà da collante tra i tanti momenti di spettacolo e le incursioni di Antonella nell’adiacente cucina di “È sempre mezzogiorno”. In questo ambiente, appositamente addobbato per l’evento, alcuni tra i valenti chef del programma le racconteranno i piatti più amati del pranzo e della cena di Natale e li prepareranno in diretta.

Streaming e tv

Dove vedere Cena di Natale in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 1 questa sera, 23 dicembre 2025, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.