Cena con delitto – Knives Out: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Cena con delitto – Knives Out è il film in onda questa sera, martedì 12 luglio 2022, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. Un giallo del 2019 diretto da Rian Johnson. Tanti gli attori celebri tra cui Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Michael Shannon, Lakeith Stanfield, Katherine Langford, Jaeden Martell e Christopher Plummer. Ma dove vedere la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Cena con delitto? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film è un crime in stile Agatha Christie, nel quale al sagace investigatore Benoit Blanc (Daniel Craig) deve scoprire chi ha ucciso il romanziere 85enne Harlan Thrombey (Christopher Plummer), rinvenuto senza vita nella sua abitazione in circostanze non chiare, dopo una festa per il suo compleanno. Il brillante detective è sicuro che l’uomo sia stato ucciso e inizia a indagare su chi possa essere l’omicida, per Blanc infatti chiunque può essere il colpevole. Sia i familiari che la servitù avrebbero avuto un movente per sbarazzarsi di Harlan, quindi tutti sono sospettati.

L’imminente lettura del testamento fa emergere i conflitti familiari, nonché l’avidità e la brama dei parenti dello scrittore. Quella di Harlan è un famiglia in cui l’ostilità, provocata per lo più da generazioni diverse e mentalità opposte, la fa da padrone; una costruzione in bilico, nella quale è venuto a mancare il pilastro principale, Harlan stesso. Quando l’investigatore interroga Marta (Ana de Armas), l’aitante infermiera sudamericana del deceduto Thrombey, le fondamenta di quest’edificio cedono definitivamente. I segreti della famiglia e della servitù iniziano a essere svelati, portando a galla un humus di bugie che permetteranno a Blanc di scoprire la verità dietro la morte del romanziere.

Cena con delitto – Knives Out: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Cena con delitto – Knives Out? Vedremo in particolare Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Michael Shannon, Lakeith Stanfield, Katherine Langford, Noah Segan, Edi Patterson, Riki Lindhome, Christopher Plummer. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Daniel Craig: Benoît Blanc

Chris Evans: Hugh Ransom Drysdale

Ana de Armas: Marta Cabrera

Jamie Lee Curtis: Linda Drysdale

Michael Shannon: Walter “Walt” Thrombey

Don Johnson: Richard Drysdale

Toni Collette: Joni Thrombey

Lakeith Stanfield: tenente Elliot

Katherine Langford: Meg Thrombey

Jaeden Martell: Jacob Thrombey

Frank Oz: Alan Stevens

Riki Lindhome: Donna Thrombey

Edi Patterson: Fran

Noah Segan: Agente Wagner

K Callan: Wanetta “Nana” Thrombey

Christopher Plummer: Harlan Thrombey

M. Emmet Walsh: Sig. Proofroc

Marlene Forte: Madre di Marta

Streaming e tv

Dove vedere Cena con delitto in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 12 luglio 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.