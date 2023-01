C’è posta per te, Valentina Paradiso difende il marito: “Ha solo qualche difetto, torneremo a sorridere”

C’è posta per te, Valentina Paradiso difende il marito Stefano

A distanza di una settimana la storia tra Valentina Paradiso e il marito Stefano, raccontata nella prima puntata di C’è posta per te, in onda nella serata di sabato 7 gennaio, continua a far discutere.

Nel programma di Maria De Filippi la donna aveva chiesto al marito di tornare insieme dopo un suo tradimento, ma era emerso che Stefano nel corso della loro storia l’aveva offesa più volte tanto da far parlare il pubblico, e non solo, di “relazione tossica“.

Nonostante le critiche, però, la donna è tornata insieme al marito, difendendolo anche sui social. Sul suo profilo Instagram, infatti, Valentina Paradiso ha pubblicato le foto del matrimonio con Stefano.

“Torneremo a sorridere, perché quello che sei infondo al tuo cuore solo io posso saperlo e chi ti conosce davvero” ha scritto la donna.

Un post condiviso da Valentina Paradiso (@valentina.paradiso89)

“È facile dare pareri se non si conosce la persona e il vissuto, e io dopo averti sposato e averti donato tre figli penso che come ti descrivono non sei” ha scritto ancora Valentina Paradiso.

“Ognuno di noi ha qualche difetto, chi più chi meno – conclude la donna – ma se siamo ancora qui è perché quel mostro come ti descrivono non conoscendoti tu non lo sei….e si torneremo a sorridere…ma di nuovo insieme”.