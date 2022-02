C’è Posta per Te stasera non va in onda: perché, il motivo | 5 febbraio 2022 Canale 5

Perché stasera – 5 febbraio 2022 – C’è Posta per Te non va in onda su Canale 5? La storica trasmissione del sabato sera condotta da Maria De Filippi si prende un turno di “riposo”, vista la contemporanea presenza della finale del Festival di Sanremo 2022 su Rai 1. La messa in onda di C’è posta per te slitta a sabato prossimo, 12 febbraio. Come anche negli scorsi anni, in occasione della settimana di Sanremo, molte trasmissioni delle altre reti non vanno in onda per non registrare ascolti deludenti, vista la grande attenzione di pubblico che Sanremo richiama. Ecco perché oggi C’è posta per te non va in onda. D’altronde di tratta di una delle trasmissioni di punta per Canale 5, che non può certo essere bruciata in una settimana come quella del Festival. C’è posta infatti registra ascolti intorno al 30%, e quindi se andasse in contemporanea con Sanremo rischierebbe di bruciarsi. Per tutti i fan di Maria De Filippi dunque nessun problema, basta aspettare una settimana.

Durata

Abbiamo visto perché stasera C’è Posta per te non va in onda, ma quanto dura una puntata del programma? Ogni singola puntata avrà una durata (indicativa) di circa 3 ore e 40 minuti: dalle ore 21,20 all’01 di notte. Salda alla conduzione – ovviamente – ci sarà Maria De Filippi.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per C’è Posta per Te 2022, lo storico programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 il sabato sera? Ve lo diciamo subito: il numero esatto delle puntate previste non è stato ancora reso noto, ma dovrebbero andare in onda una decina di puntate. La prima sabato 8 gennaio 2022; l’ultima – salvo sorprese – sabato 19 marzo 2022. La puntata di sabato 5 febbraio dovrebbe invece saltare causa Festival di Sanremo 2022 su Rai 1. Di seguito la possibile programmazione su Canale 5:

Prima puntata: sabato 8 gennaio 2022

Seconda puntata: sabato 15 gennaio 2022

Terza puntata: sabato 22 gennaio 2022

Quarta puntata: sabato 29 gennaio 2022

Quinta puntata: sabato 12 febbraio 2022

Sesta puntata: sabato 19 febbraio 2022

Settima puntata: sabato 26 febbraio 2022

Ottava puntata: sabato 5 marzo 2022

Nona puntata: sabato 12 marzo 2022

Decima puntata: sabato 19 marzo 2022

Streaming e tv

Abbiamo visto perché non va in onda C’è Posta per Te 2022 in diretta tv e live streaming? Ogni puntata, come detto, va in onda il sabato sera (prima tv) alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it e su Wittytv.it.