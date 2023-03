Chi è Cavaliere Veneziano, la maschera de Il Cantante Mascherato 2023

Chi è Cavaliere Veneziano, la maschera de Il Cantante Mascherato 2023 in onda su Rai 1 il sabato sera? Ovviamente il nome del vip che si cela dietro la maschera non è stato reso noto, lo sarà solo durante lo show se e quando sarà smascherato. In vista delle puntata però abbiamo diversi indizi e rumors da segnalare.

Prima di tutto va detto che Milly Carlucci ha precisato che la bozza, raffigurante un cavaliere veneziano estremamente elegante, non è definitiva e che potrebbero cambiare alcuni dettagli, specie la parrucca. Inoltre, un suo collaboratore ha constatato che il cavaliere gli ricordava un cantante in particolare… anche se non ha svelato chi.

Chi potrebbe esserci nella maschera del Cavaliere Veneziano de Il Cantante Mascherato 2023? Il “toto nomi” impazza e i fan del programma hanno ipotizzato alcuni personaggi, tra quelli maggiormente citati spiccano sicuramente Elio e Morgan. Quest’ultimo, in particolare, potrebbe essere un nome interessante. Infatti, dopo le vicende che lo hanno visto come protagonista, insieme a Bugo, sul palcoscenico del Festival di Sanremo, non è stato molto presente sul piccolo schermo.

Vittorio Sgarbi, attuale sottosegretario alla cultura, nonché carissimo amico di Morgan, ha dichiarato all’Adnkronos che Morgan a breve presenterà sui canali Rai un programma incentrato sulla musica, il che potrebbe rendere davvero difficile la partecipazione dell’ex Bluvertigo al Cantante Mascherato 4. Al contrario, Elio, dopo aver dismesso i panni di giudice a Italia’s Got Talent, sembrerebbe essere libero da impegni televisivi…

Streaming e tv

Dove vedere Il Cantante Mascherato 2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.