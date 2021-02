Cattivissimo me 2: trama, doppiatori e streaming del film

Questa sera, sabato 6 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Cattivissimo me 2, film d’animazione del 2013 diretto da Pierre Coffin e Chris Renaud. Il film ha ricevuto due candidature ai Premi Oscar 2014, una per il miglior film d’animazione e una per la miglior canzone (Happy). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Gru è ormai un ex cattivo e si dedica alle sue figlie adottive: Margo, Edith e Agnes. La Lega Anti Cattivi, un’organizzazione che si occupa di crimini mondiali e di sventare i piani dei supercattivi, sta indagando sulla misteriosa scomparsa di un laboratorio top secret nel Circolo Polare Artico. Nel laboratorio si sperimentava il siero PX41, un potente liquido viola capace di trasformare ogni essere vivente in una inarrestabile bestia viola, di cui sono state rinvenute delle tracce al centro commerciale. Per trovare il colpevole, la AVL manda Lucy Wilde, un’agente alle prime armi, a catturare Gru perché potrebbe aiutare nelle indagini.

Cattivissimo me 2: i doppiatori del film

Abbiamo visto la trama di Cattivissimo me 2, ma quali sono i doppiatori (le voci) italiani del film? Eccoli:

Max Giusti: Gru

Arisa: Lucy Wilde

Neri Marcorè: Eduardo/El Macho

Rossa Caputo: Margo

Veronica Benassi: Edith

Arianna Vignoli: Agnes

Nanni Baldini: Dr. Nefario

Carlo Cosolo: Silas Caprachiappa

Haruhiko Yamanouchi: Floyd Aquila-san

Alex Polidori: Antonio Perez

Ilaria Latini: Jillian

Giuppy Izzo: Shannon

Streaming e tv

Dove vedere Cattivissimo me 2 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 6 febbraio 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it

