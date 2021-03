Chi era Caterina da Cremona (Matilda De Angelis) in Leonardo

Chi era Caterina da Cremona, il personaggio interpretato da Matilda De Angelis nella serie tv Leonardo? E’ mai esistita veramente? La mini serie in onda su Rai 1 racconta del grande genio e di una donna del Rinascimento: Caterina da Cremona. Ve lo diciamo subito: la sua figura è stata alquanto romanzata.

“Noi facciamo serie tv non documentari – ha detto il produttore Luca Bernabei a La Repubblica -. Ci siamo ispirati a fonti vere, ma poi gli sceneggiatori hanno avuto la necessità di inventare qualcosa su una vita che ha molti punti oscuri. La storia di Caterina da Cremona, ad esempio, è vera perchè ci sono dei contratti in cui Leonardo la chiedeva come modella. Noi abbiamo pensato che lei fosse la sua musa ispiratrice e abbiamo tessuto nella trama vera alcuni elementi di finzione”. Tuttavia, cercando notizie sulla biografia di Caterina da Cremona, non si trovano fonti storiche e l’immagine del suo corpo nudo con le ali, interpretato dall’attrice bolognese Matilda De Angelis, fa pensare a tutto tranne che a realtà.

L’unica Caterina della vita di Leonardo Da Vinci di cui v’è “certezza” è la presunta madre: Caterina di Meo Lippi – detta altrimenti Caterina Buti Del Vacca. Il libro di Martin Kemp e Giuseppe Pallanti, Mona Lisa: the people and the painting (Oxford University Press, 2017), racconta qualche dettaglio inedito sulla vita di Caterina. Figlia dell’indigente Meo Lippi, la quindicenne fanciulla abitava a qualche miglio di distanza dalla tenuta Da Vinci e fu probabilmente vittima di passione o di stupro da parte del focoso Ser Piero Da Vinci. Dall’unione nacque Leonardo, che venne strappato alla madre dalla famiglia abbiente del padre e allevato entro i confini della tenuta. Caterina di Meo Lippi divenne presto Caterina Buti Del Vacca, sposando un uomo del suo stesso ceto sociale: Antonio di Piero Buti.

Musa di Leonardo?

Quanto alla musa di Leonardo Da Vinci qualche ipotesi c’è. Si dice che il volto della Monna Lisa sia quello appartenuto a Lisa di Antonmaria Gherardini, detta anche Lisa del Giocondo. Insomma, più si approfondisce più sembra che Caterina da Cremona (Matilda De Angelis in Leonardo) non sia stata così importante per il grande genio italiano, ma il mistero resta. Ci limitiamo quindi a riportare la descrizione che la Rai ha fornito del personaggio interpretato da Matilda De Angelis: “Caterina da Cremona è la “migliore amica di Leonardo, Caterina è diversa da qualsiasi altra donna l’artista abbia mai incontrato. Nata povera ma con uno spirito inquieto e indomabile, Caterina ha una personalità che lo conquista. È sicura di sé, diretta, ma il suo comportamento apparentemente deciso e sicuro cela una vulnerabilità e una sofferenza che solo Leonardo riesce a cogliere. C’è qualcosa nella sua bellezza che Leonardo trova affascinante, ma indefinibile e ben presto ne diventa ossessionato. Caterina è lusingata e al tempo stesso irritata da quest’uomo così singolare”.

