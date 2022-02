Caterina Caselli – Una vita, cento vite: trama e streaming del film documentario

Questa sera, giovedì 10 febbraio 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Caterina Caselli – Una vita, cento vite, film documentario di Renato De Maria incentrato sulla cantante Caterina Caselli, il “Casco d’oro” degli anni Sessanta, portata al successo dal brano Nessuno mi può giudicare, presentato al Festival di Sanremo nel 1966. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta la Caselli in prima persona, perché è la stessa artista a svelarsi con aneddoti e testimonianze sulla sua vita e sulla sua carriera. Quello che ne esce fuori è il ritratto di una donna che ha fatto della sua grande passione, la musica, la sua intera vita. Ma Caterina ha saputo cogliere anche il cambiamento del tempo, anticipando talvolta quello che sarebbe stato, grazie al suo andare sempre controcorrente e non stupisce che da artista ribelle degli anni più caldi e rivoluzionari sia divenuta un’imprenditrice e scopritrice di talenti, cambiando il suo operato, ma restando sempre legata al suo primo amore, la musica. Nel film documentario, oltre a Caterina Caselli, vedremo Francesco Guccini, Paolo Conte e Giorgio Moroder.

Streaming e tv

Dove vedere Caterina Caselli – Una vita, cento vite in diretta tv e live streaming? Il film documentario, come detto, va in onda stasera – 10 febbraio 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.