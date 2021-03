Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 9 marzo 2021 su Rai 3

CARTABIANCA ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 9 marzo 2021, su Rai 3 torna Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 9 marzo 2021, di Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rai 3.

Le anticipazioni della puntata di stasera, 9 marzo

Questa sera, martedì 9 marzo 2021, nello studio di Bianca Berlinguer si parlerà ovviamente della situazione sanitaria, economica e sociale. Il governo guidato da Mario Draghi è pronto a introdurre nuove misure restrittive per contenere l’ascesa dei contagi. La curva infatti è in continuo aumento e preoccupa il dilagare delle varianti. Oggi si è riunito il Cts: tra le misure al vaglio degli esperti, l’ipotesi di una zona ressa estesa in tutta Italia nel weekend o tre settimane di lockdown generalizzato. Ad un anno esatto dal primo lockdown, l’Italia rischia di dovere richiudere. Potrebbe esserci una stretta dei parametri che farebbero entrare un territorio in zona rossa. E dunque, come aveva già proposto il Cts, basterebbe che l’incidenza del contagio raggiungesse i 250 casi ogni 100.000 abitanti per far scattare la zona rossa. Sul tavolo del Cts anche la replica di una misura adottata già a Natale e con successo: la chiusura in tutta Italia nei weekend di ogni attività escluse quelle essenziali; quindi stop a bar, ristoranti, negozi anche in zona gialla e una zona arancione-scuro; quindi scuole chiuse e divieto di spostamento dal proprio Comune, valido su tutto il territorio nazionale. Spetterà poi ovviamente al governo decidere l’inasprimento da adottare.

Spazio, secondo le anticipazioni di Cartabianca, anche alla campagna vaccinale, che deve subire un cambio di passo e un’accelerata. Nelle prossime settimane arriveranno in Italia molte dosi e bisognerà saperle distribuire e somministrare al meglio e velocemente. In studio ospiti, opinionisti, giornalisti ed esperti.

Gli ospiti di questa sera

Tra gli ospiti di Cartabianca di stasera, 9 marzo 2021:

In aggiornamento

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 9 marzo 2021 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

Potrebbero interessarti Le Iene streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 9 marzo 2021 Stasera tutto è possibile streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 9 marzo 2021 su La7