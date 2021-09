Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 7 settembre 2021 su Rai 3

CARTABIANCA ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 7 settembre 2021, su Rai 3 torna Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 7 settembre 2021, di Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rai 3.

Le anticipazioni della puntata di stasera, 7 settembre

Questa sera, martedì 7 settembre 2021, torna Bianca Berlinguer per la prima puntata della nuova edizione di Cartabianca. Il programma di approfondimento, giunto alla sesta edizione, si presenterà con logo, veste grafica e studio completamente rinnovati. Nella prima puntata si darà ampio spazio al dibattito su Green Pass e obbligo vaccinale, due dei temi che scaldano la politica in vista delle amministrative d’autunno, con un’importante testimonianza in studio. Si parlerà inoltre della ripartenza economica e delle prossime elezioni. Non mancherà uno sguardo allo scenario internazionale con particolare attenzione alla situazione in Afghanistan.

Gli ospiti di questa sera

Ospiti della puntata di oggi, 7 settembre 2021, del programma di Bianca Berlinguer Cartabianca saranno:

Massimo Cacciari, filosofo

Maurizio Landini, segretario generale CGIL

Massimo Galli, direttore Malattie infettive Ospedale Sacco di Milano

Paolo Mieli, giornalista e scrittore

Gad Lerner, Il Fatto Quotidiano

Lucia Annunziata, conduttrice di Mezz’ora in più

Maurizio Belpietro, direttore de La Verità e Panorama

Linda Laura Sabbadini, direttrice centrale ISTAT

Oscar Farinetti, imprenditore

Annalisa Chirico, Il Foglio

Roberta Villa, giornalista scientifica

Ludovica Bizzaglia, attrice

Alberto Cairo, fisioterapista e delegato Comitato Internazionale Croce Rossa in Afghanistan

Valerio Rossi Albertini, fisico e ricercatore CNR

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 7 settembre 2021 – su Rai 3.