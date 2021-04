Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 6 aprile 2021 su Rai 3

CARTABIANCA ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 6 aprile 2021, su Rai 3 torna Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 6 aprile 2021, di Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rai 3.

Le anticipazioni della puntata di stasera, 6 aprile

Questa sera, martedì 6 aprile 2021, nello studio di Bianca Berlinguer si parlerà ovviamente della situazione sanitaria, economica e sociale. Al centro dell’attenzione la campagna vaccinale. La Pasqua in lockdown appena passata, i contagi e i morti che non diminuiscono, la campagna vaccinale che non decolla, sono alcuni dei temi principali trattati in questa puntata del talk show. Quando ci saranno le prime riaperture? Intanto a livello europeo sono in arrivo nuove limitazioni all’uso del vaccino AstraZeneca. Mentre Regno Unito, Stati Uniti d’America e Israele si stanno avviando verso un progressivo ritorno alla normalità, in Italia ci sono i primi dubbi sulla possibilità di ottenere l’immunità di gregge entro l’estate. Non mancano poi le prime crepe nell’ampia maggioranza Draghi, con visioni diverse tra i vari partiti su varie questioni al centro del dibattito politico. Spazio inoltre, secondo le anticipazioni di Cartabianca, ai sondaggi e alle misure economiche a sostegno delle categorie più colpite.

Gli ospiti di questa sera

Ospiti del programma di Bianca Berlinguer Cartabianca saranno: In aggiornamento

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 6 aprile 2021 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.

