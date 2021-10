Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 5 ottobre 2021 su Rai 3

CARTABIANCA ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 5 ottobre 2021, su Rai 3 torna Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 5 ottobre 2021, di Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rai 3.

Le anticipazioni della puntata di stasera, 5 ottobre

Questa sera, martedì 5 ottobre 2021, torna Bianca Berlinguer per una nuova puntata di Cartabianca. Il programma di approfondimento, giunto alla sesta edizione, dedicherà ampio spazio all’esito delle elezioni amministrative e delle Regionali in Calabria di questo weekend. Se Roma e Torino andranno al ballottaggio, il centrosinistra può gioire per le vittorie al primo turno a Milano, Bologna e Napoli. I veri sconfitti di questa tornata sembrano essere la Lega e il Movimento Cinque Stelle. Il dibattito post-voto nel centrodestra, in particolare nella Lega, si fa sempre più intenso. Il governo Draghi ne esce rafforzato? Spazio poi ai temi legati al Covid, con l’obiettivo ormai quasi raggiunto dell’80% di immunizzati, mentre si avvicina la data del 15 ottobre, quando il Green pass sarà obbligatorio anche sul posto di lavoro.

Gli ospiti di questa sera

Ospiti della puntata di oggi, 5 ottobre 2021, del programma di Bianca Berlinguer Cartabianca saranno:

Romano Prodi

Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute – Movimento Cinque Stelle

Giovanni Donzelli, Fratelli d’Italia

Massimo Galli, direttore Malattie Infettive Ospedale Sacco di Milano

Massimo Gramellini, giornalista e conduttore de Le Parole

Luca Telese, vicedirettore di The Post Internazionale

Andrea Scanzi, Il Fatto Quotidiano

Mario Tozzi, geologo e conduttore di Sapiens

Lisa Casali, scienziata ambientale e scrittrice

Valerio Rossi Albertini, fisico e ricercatore CNR

Mauro Corona, alpinista e scrittore

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 5 ottobre 2021 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.