Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 22 giugno 2021 su Rai 3

CARTABIANCA ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 22 giugno 2021, su Rai 3 torna Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 22 giugno 2021, di Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rai 3.

Le anticipazioni della puntata di stasera, 22 giugno

Questa sera, martedì 22 giugno 2021, nello studio di Bianca Berlinguer si parlerà ovviamente della situazione sanitaria, economica e sociale. Al centro dell’attenzione la campagna vaccinale che procede speditamente, ma fanno paura alcune varianti, in particolare quella Delta. Non è mancata poi la confusione in questi giorni, tra vaccinazione eterologa e il caos sui richiami di AstraZeneca. Il pericolo è che questi continui cambiamenti e gli errori di comunicazione possano spingere alcuni italiani a non sottoporsi al vaccino. Intanto tutt’Italia, con l’eccezione della Valle d’Aosta, è in zona bianca, ciò significa addio al coprifuoco. Per quanto ancora dovremo tenere le mascherine all’aperto? La palla agli esperti del Cts.

Spazio poi alla politica. In autunno ci saranno le elezioni amministrative che coinvolgono importanti città come Roma, Milano, Napoli e Torino oltre alla Regione Calabria, e questo sarà un banco di prova importante per tutti i partiti. Il centrosinistra procede con il metodo delle primarie, mentre nel centrodestra via via si stanno mettendo a punto le candidature, anche e tiene banco l’ipotesi di un partito unico, dopo gli incontri tra Salvini e Berlusconi. Nel M5S invece non mancano le tensioni tra Grillo e Conte per la definizione delle nuove regole. Di questo e di molto altro si parlerà nello studio di Bianca Berlinguer con opinionisti, giornalisti, politici ed esperti.

