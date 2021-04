Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 20 aprile 2021 su Rai 3

CARTABIANCA ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 20 aprile 2021, su Rai 3 torna Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 20 aprile 2021, di Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rai 3.

Le anticipazioni della puntata di stasera, 20 aprile

Questa sera, martedì 20 aprile 2021, nello studio di Bianca Berlinguer si parlerà ovviamente della situazione sanitaria, economica e sociale. Al centro dell’attenzione la campagna vaccinale e le prossime riaperture. Una data da cerchiare sul calendario è sicuramente quella del 26 aprile, quando ripartiranno le scuole in presenza al 100% (tranne in zona rossa) e sarà possibile andare a pranzo o a cena fuori o assistere a spettacoli ed eventi purché organizzati all’aperto. Un “rischio ragionato” lo ha definito Draghi, che permetterà un parziale ritorno alla socialità e una boccata d’ossigeno per le categorie economicamente più colpite dalla pandemia. Sul tema delle riaperture si divide la politica, tra chi parla di scelte di buon senso e chi teme si sia trattato di pericoloso salto nel vuoto col virus ancora in circolazione. Spazio poi ai temi economici con l’approvazione dello scostamento di bilancio da 40 miliardi per cercare di fronteggiare la crisi nera che ha colpito tutte le attività produttive. Inoltre entro fine mese il Governo invierà all’Europa il Recovery Plan.

In studio sarà poi presente Malika Chalhy, la ragazza di 22 anni, originaria di Castelfiorentino, cacciata di casa e insultata dalla sua famiglia perché innamorata di una donna. Durante la trasmissione verranno raccontati gli sviluppi della vicenda che ha attivato da subito una rete di grande solidarietà. Di questo e di molto altro si parlerà nella puntata di oggi, con ospiti, opinionisti, giornalisti, scienziati e politici. Spazio inoltre, secondo le anticipazioni di Cartabianca, ai sondaggi e ad altri temi di attualità.

Gli ospiti di questa sera

Ospiti del programma di Bianca Berlinguer Cartabianca saranno:

In aggiornamento

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 20 aprile 2021 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.

