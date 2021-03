Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 2 marzo 2021 su Rai 3

CARTABIANCA ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 2 marzo 2021, su Rai 3 torna Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 2 marzo 2021, di Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rai 3.

Le anticipazioni della puntata di stasera, 2 marzo

Questa sera, martedì 2 marzo 2021, nello studio di Bianca Berlinguer si parlerà ovviamente della situazione sanitaria, economica e sociale. Il governo guidato da Mario Draghi, dopo la scelta dei viceministri e sottosegretari, è ormai al completo e può affrontare le grandi sfide che lo attendono. Su tutte la campagna vaccinale, che deve avere una necessaria accelerata. Al momento, anche a causa dei ritardi nella consegna delle dosi da parte delle aziende farmaceutiche, in Italia vengono vaccinate circa 100mila persone al giorno. Troppo poche. L’obiettivo del governo è raddoppiare queste medie entro un mese, per arrivare a pieno regime a circa 600mila vaccinati giornalieri. Per farlo servirà anche allestire nuove strutture e si pensa di coinvolgere la Protezione civile.

Intanto Draghi ha nominato il Generale di Corpo d’Armata, Francesco Paolo Figliuolo, nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, che prende il posto di Domenico Arcuri. Il Generale Francesco Paolo Figliuolo, originario di Potenza, ha maturato esperienze e ricoperto molteplici incarichi nella Forza Armata dell’Esercito, interforze e internazionale. Ha ricoperto l’incarico di Capo Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dal 7 novembre 2018 è Comandante Logistico dell’Esercito. Dal 6 marzo al 6 aprile, intanto, entrerà in vigore il nuovo Dpcm, con poche riaperture e concessioni, perché il dilagare delle varianti fa temere l’arrivo di una terza ondata. Di questo e di molto altro, secondo le anticipazioni di Cartabianca, si parlerà con ospiti in studio e in collegamento, politici, opinionisti e giornalisti.

Gli ospiti di questa sera

Tra gli ospiti di Cartabianca di stasera, 2 marzo 2021:

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 2 marzo 2021 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.

