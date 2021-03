Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 16 marzo 2021 su Rai 3

CARTABIANCA ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 16 marzo 2021, su Rai 3 torna Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 16 marzo 2021, di Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rai 3.

Le anticipazioni della puntata di stasera, 16 marzo

Questa sera, martedì 16 marzo 2021, nello studio di Bianca Berlinguer si parlerà ovviamente della situazione sanitaria, economica e sociale. Al centro dell’attenzione la campagna vaccinale, dopo la decisione di sospendere in via precauzionale l’uso di AstraZeneca. L’Ema tuttavia rassicura: “I benefici sono superiori agli effetti collaterali”. Che decisione verrà presa nei prossimi giorni? Ci sono veramente dei rischi? Cosa dovranno fare coloro che hanno già ricevuto la prima dose? Di questo si parlerà con ospiti, giornalisti, politici ed esperti. Intanto da questa settimana gran parte dell’Italia è in zona rossa, e il resto delle Regioni in arancione, con l’esclusione della Sardegna bianca: sarà una Pasqua blindata, per fermare la crescita della curva epidemiologica e il diffondersi delle varianti. Spazio inoltre, secondo le anticipazioni di Cartabianca, al dibattito politico, con il Pd che ha eletto Enrico Letta nuovo segretario e ha ufficializzato la candidatura di Roberto Gualtieri come sindaco di Roma.

Gli ospiti di questa sera

Tra gli ospiti di Cartabianca di stasera, 16 marzo 2021:

Corrado Augias, giornalista e scrittore

Francesco Boccia, Partito Democratico

Massimo Galli, direttore Malattie Infettive Ospedale Sacco di Milano

Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario Istituto Galeazzi di Milano

Bruno Vespa, conduttore di Porta a porta

Ilaria D’Amico, giornalista

Andrea Scanzi, Il Fatto Quotidiano

Cristina Parodi, giornalista

Alessandro De Angelis, Huffington Post

Antonio Caprarica, giornalista

Simonetta Agnello Hornby, scrittrice

Massimo Scaccabarozzi, Presidente di Farmindustria e AD di Janssen Italia

Michele Mirabella, conduttore di Elisir

Enrico Lucci

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 16 marzo 2021 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.

