Carosello Carosone streaming e diretta tv: dove vedere il film

Questa sera, giovedì 18 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Carosello Carosone, film tv che racconta l’ascesa ai vertici delle classifiche internazionali di Renato Carosone, il musicista italiano più famoso al mondo. Un’avventura rocambolesca e colorata all’insegna della musica, del divertimento e della sperimentazione tratta dal libro “Carosonissimo” di Federico Vacalebre, edito da Arcana Editore. Dove vedere Carosello Carosone in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il film, come detto, va in onda oggi – 18 marzo 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre).

Carosello Carosone streaming live e replica

Non solo tv. Sarà possibile seguire il film anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay, grazie alla funzione on demand, si potrà rivedere il film in qualsiasi momento (ovviamente dopo la messa in onda su Rai 1).

Trama

Dopo il diploma in pianoforte al Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli, grazie agli sforzi del padre, Renato parte per l’Africa Orientale Italia scritturato come pianista della compagnia d’arte varia diretta da Aldo Russo. Non avendo successo la compagnia si scioglie e Renato decide di restare in Africa cercando, non senza difficoltà, di esibirsi ad Asmara. Qui al teatro Odeon, conosce e si innamora di Lita una ballerina veneziana e i due si sposano con Renato che accoglierà nella sua vita anche Pino il figlio di Lita. Dopo la guerra Renato torna in Italia e viene contattato per formae un trio per un nuovo locale a Napoli, lo shaker Club…

