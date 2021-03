Carosello Carosone: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Carosello Carosone in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: una sola. Si tratta infatti di un film tv e non di una serie. Sulla principale rete Rai quindi vedremo un’unica puntata in cui si ripercorrerà la straordinaria vita di Renato Carosone. Un’avventura rocambolesca e colorata all’insegna della musica, del divertimento e della sperimentazione. Un racconto divertente e pieno di ritmo, un graffiante ritratto dell’epoca e una riflessione su come con passione, amore per la propria arte e tanta determinazione, si può far ballare tutto il mondo.

Streaming e diretta tv

Dove vedere Carosello Carosone in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 18 marzo 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

