Carosello Carosone: il cast del film

Quali sono gli attori che fanno parte del cast di Carosello Carosone, il film sul musicista in onda oggi – 18 marzo 2021 – su Rai 1? Il ruolo del protagonista è stato ricoperto dal giovane Eduardo Scarpetta (già visto in L’amica geniale, Capri – Revolution). Al suo fianco Vincenzo Nemolato (Paradise, Gomorra – La serie 2) che interpreta il ruolo di Gegè Di Giacomo, il batterista-fantasista sempre al fianco di Carosone, e Ludovica Martino (Skam Italia, Il Campione, Sotto il sole di Riccione) nel ruolo di Lita Levidi, la ballerina di spicco che il musicista conosce ad Asmara e che diventa sua moglie. Alla regia Lucio Pellegrini. Le musiche sono curate dal maestro Stefano Bollani. Ma vediamo l’elenco completo del cast di Carosello Carosone:

Eduardo Scarpetta: Renato Carosone

Vincenzo Nemolato: Gegè

Ludovica Martino: Lita

Nicolò Pasetti: Peter Van Wood

Flauvio Furno: Nisa

Davide Lorino: Mariano Rapetti

Tony Laudadio: Antonio Carosone

Andrea Di Maria: Aldo Russo

Leonardo Lidi: Remigio Campi

Alfonso Postiglione: Gennaro Maggio

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast di Carosello Carosone, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 18 marzo 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Ve lo siete perso? Tranquilli. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperarlo grazie alla funzione on demand.

