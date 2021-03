A che ora inizia Carosello Carosone: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia Carosello Carosone: l’orario di messa in onda su Rai 1

A che ora inizia Carosello Carosone, il film in onda oggi – 18 marzo 2021 – su Rai 1? La messa in onda è prevista per le ore 21,25. La durata del film è di poco più di 2 ore (pubblicità incluse). Alle 23,30 infatti – stando alla programmazione di Rai 1 – sarà dato spazio a Porta a Porta di Bruno Vespa. Ma di cosa parla? Carosello Carosone vuole celebrare l’uomo, il cantante Renato Carosone. Nel 1958 il Sestetto è al Carnegie Hall di New York, un sogno a occhi aperti per Renato che arriva dopo un lunga tournee per il mondo.

Il cast del film

Abbiamo visto la a che ora inizia Carosello Carosone, ma qual è il cast completo del film? A vestire i panni del musicista napoletano è il giovane Eduardo Scarpetta (L’amica geniale, Capri – Revolution). Al suo fianco Vincenzo Nemolato (Paradise, Gomorra – La serie 2) che interpreta il ruolo di Gegè Di Giacomo, il batterista-fantasista sempre al fianco di Carosone, e Ludovica Martino (Skam Italia, Il Campione, Sotto il sole di Riccione) nel ruolo di Lita Levidi, la ballerina di spicco che il musicista conosce ad Asmara e che diventa sua moglie. Alla regia Lucio Pellegrini. Le musiche sono curate dal maestro Stefano Bollani.

