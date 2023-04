Carolyn Smith a Domenica In: “La notizia del ritorno della malattia è stata devastante”

“Quando mi hanno detto che il tumore era tornato, sono andata giù… E’ stato devastante. Ho avuto attacchi di panico”. Queste le parole di Carolyn Smith, la giudice di Ballando con le stelle, ospite oggi – 30 aprile 2023 – a Domenica In. “Mi sono lasciata un po’ andare e credo di aver fatto bene. Non voglio pesare su Tino (il marito, ndr). Quando ho i miei momenti, mi chiudo in stanza o in macchina, musica e piango. Avevo paura che se mostravo la mia parte fragile davo una delusione alle persone che mi seguono. Ho capito che devo sfogarmi di più, non devo tenere tutto dentro”.

“Come mi è già accaduto durante la prima battaglia, mani e piedi si stanno addormentando. Non ho il controllo. La sfida di tornare a ballare quando sono tornata a Ballando con le stelle mi ha aiutato”.

Quando hai saputo del ritorno della malattia? “A inizio gennaio hanno visto qualcosa. Il 24 gennaio la conferma. I medici mi hanno detto di iniziare le cure, ma io ho voluto aspettare 1 mese e poi ho detto: ok, partiamo. Avevo degli impegni di lavoro che volevo rispettare – ha raccontato Carolyn Smith -. In 1 mese ho fatto il lavoro di 6 mesi. I medici e Tino hanno accettato. L’8 marzo ho fatto la prima chemio. Milly Carlucci? Le ho mollato una bomba mentre stava ultimando Il cantante mascherato, non volevo. Ma dovevo. Lei è sempre lì al mio fianco. Quando ho bisogno, basta un colpo di telefono. E’ sempre presente”.

Ballando con le stelle? “Non posso dire tutto quello che penso durante le dirette – ha detto sorridendo -. Tino ha detto a Fabio Canino che se io parto mi deve dare una gomitata. Devo pensare 1000 volte quello che voglio dire. Anche perché non parlo bene italiano, non l’ho mai studiato. Sto cercando di migliorare”.