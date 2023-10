Carolina Sansoni: chi è la fidanzata di Tommaso Paradiso

Chi è la fidanzata di Tommaso Paradiso? Il cantate è ospite a Domenica In. Si chiama Carolina Sansoni e i due sono legati ormai da qualche anno. Romana, classe 1989, imprenditrice: a lei il cantautore romano ha dedicato una delle sue canzoni più celebri, “Questa nostra stupida canzone d’amore”. In un’intervista a “Vanity Fair”, Paradiso ha raccontato il primo incontro con Carolina durante una partita di calcio: “L’ho vista e da lì ho iniziato a scatenare l’inferno”. Il debutto insieme su Instagram è datato giugno 2017: nella didascalia nessuna parola a commentare ma solo un romantico cuoricino rosso. Da lì è un susseguirsi di scatti a suggellare un grande amore che ormai dura da anni. Carolina, oltre ad aver conquistato il cuore dell’ex frontman dei Thegiornalisti, ha raccolto un grande consenso anche sui social. Attualmente è seguita da oltre 50mila persone.

Carolina Sansoni si presenta come fondatrice dell’agenzia Talk in pills. La fidanzata di Paradiso non è solo una influencer ed esperta di moda: in passato ha anche lavorato nel mondo del marketing e della pubblicità. Carolina ha studiato Fashion Business all’Istituto Marangoni di Londra, una scuola specializzata nella moda, nel design e nell’arte con sede anche a Milano.

Successivamente ha proseguito gli studi tra Londra e New York con un master in International Business all’Hult International Business School. La giovane romana ha lavorato per brand come Stella McCartney e Tom Ford.