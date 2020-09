Chi è Carolina Rey, la concorrente di Tale e Quale Show 2020

Carolina Rey è una delle concorrenti di Tale e Quale Show 2020, il programma – giunto alla decima edizione – condotto da Carlo Conti tutti i venerdì sera in prima serata su Rai 1. Ma chi è Carolina Rey? Qual è la sua storia? Classe 1991, Carolina è una conduttrice tv. Il volto di punta di Rai Gulp debutta dodicenne al teatro Due Pini di Roma con Romeo e Giulietta e replicando con Jesus Christ Superstar. Un anno più tardi entra a far parte del Coro delle voci bianche dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con il quale resta per 4 anni. Negli stessi anni partecipa a 10 puntate del programma televisivo Piccole canaglie in onda su Canale 5, condotto da Pino Insegno e Simona Ventura.

Nel 2006 prende parte alla trasmissione Cominciamo bene su Rai 3 in qualità di opinionista. Nel 2007 partecipa al Festival del Cinema di Roma interpretando il ruolo di Micòl nella rappresentazione teatrale di Il giardino dei Finzi-Contini. Nel 2009 e 2010 è nel cast fisso di Festa italiana in onda su Rai 1, come cantante solista. Nel 2011 Carolina Rey recita in Un medico in famiglia 7 su Rai 1 e nello stesso anno è una delle protagoniste degli spettacoli Fame e Risate in corso per la regia di Claudio Insegno. Nel settembre 2011 entra a far parte del Coro Pop-Gospel SAT&B, diretto da Maria Grazia Fontana, del quale ancora oggi fa parte.

Nel 2013 Carolina Rey è la conduttrice del programma Tiggì Gulp in diretta tutti i giorni su Rai Gulp. Nel 2014 conduce, sempre per Rai Gulp, La TV Ribelle, un talk show per ragazzi in onda due giorni a settimana, e nell’estate 2014 conduce La TV Ribelle Web, magazine per ragazzi in streaming sul sito Rai.tv. Nel 2015 conduce per Rai Gulp il programma Versus, format dedicato agli sport “minori” realizzato in collaborazione con il CONI e altre federazioni sportive, ed il programma culinario Ricette a colori, prodotto da Rai Expo e trasmesso due giorni a settimana per tutta la durata dell’Expo 2015. Nel 2016 approda a Mediaset dove affianca Alessandro Cecchi Paone e Vincenzo Venuto nel programma scientifico in prima serata “La settima porta” in onda su Rete 4. Nel 2017 torna in Rai come inviata del programma La vita in diretta Estate in cui si occupa di spettacolo e attualità.

Tale e Quale Show 2020

Ora la possibilità di farsi notare dal grande pubblico di Rai 1 a Tale e Quale Show 2020. Riuscirà Carolina Rey a colpire il pubblico? Come saranno le sue imitazioni? Non ci resta che attendere.

Carolina Rey: vita privata, fidanzato e figlio

Dal 2015 Carolina Rey è felicemente fidanzata con Roberto Cipullo, produttore cinematografico. L’uomo è 20 anni più grande della presentatrice ma questo non ha creato alcun ostacolo al rapporto. Un rapporto nato per caso, ad un cena con amici in comune, e diventato realtà solo dopo un lungo corteggiamento da parte di Roberto. “Ero in un momento negativo, non avevo voglia di storie e gli ho detto un sacco di no. Per tre mesi Roberto ha continuato a invitarmi e, alla fine, per non essere proprio maleducata ho accettato di prendere un aperitivo insieme – ha raccontato Carolina -. In quell’occasione ho scoperto una persona profonda e generosa, che ha tante affinità con me. Da quel giorno non ci siamo più lasciati”. Cipullo è piaciuto subito pure ai genitori di Carolina, che sono divorziati da tempo: la madre è una cantante lirica mentre il padre ha uno studio di radiologia odontoiatrica. Nel 2018 Carolina e Roberto sono diventati genitori del piccolo Filippo.

