Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, la storia d’amore: matrimonio e figlia

Qual è la storia d’amore tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi che nel 2013 hanno avuto la loro prima ed unica figlia? Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono una delle coppie storiche della tv italiana. Il loro matrimonio dura ormai da oltre 30 anni, impreziosito nel 2013 dalla nascita della loro unica figlia, la piccola Maria. Il lieto evento è stato senz’altro un collante ulteriore per la relazione tra i due, ancora oggi impegnati dal punto di vista professionale tra appuntamenti televisivi e spettacolo teatrali.

Ma come è nata la loro storia d’amore? La storia tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo affonda le proprie radici in un rapporto prima professionale e poi sentimentale. Entrambi sono professionisti nell’ambito della danza, coreografi e ballerini che hanno costruito il proprio successo tra la tv e i teatri italiani. Le tappe più importanti della loro relazione si riferiscono senza dubbio al 1982, al 1987 e al 2013. La prima data riguarda il loro incontro avvenuto a teatro (facevano parte dello stesso corpo di ballo); la seconda data è quella del loro matrimonio; la terza invece è riferita alla nascita della prima e unica figlia, Maria, quando Carmen Russo aveva 53 anni.

“Quando l’ho incontrata, anche se stavo avendo un grande successo, mi trovavo in un momento di profonda crisi personale in cui sentivo di aver dato tutto e di non saper fare più nulla”, ha raccontato Enzo Paolo Turchi a Oggi un altro giorno su Rai 1. “E’ stata lei a tirarmi su, a salvarmi. Tra noi, è Carmen quella forte e, nonostante sia sempre stata bellissima, mi sono innamorato prima di tutto del suo cervello”, ha aggiunto. Quel supporto si è poi tramutato in amore, suggellato dal matrimonio nel 1987: “Carmen è sempre stata la mia roccia, è stata la persona che mi ha dato la forza di andare avanti”.

Nel 2015 Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi hanno voluto ri-sposarsi per ribadire le promesse reciproche. “Maria è come se nella sua testa sapesse tutto, come se sapesse la sofferenze che abbiamo avuto quando non arrivava”, ha confidato di recente Carmen in un’intervista a Oggi è un altro giorno: “Lei ti riempie di gioia, è solare, è divertente, è grande: spero di trasmetterle tutti i valori e tutte le armi per affrontare il mondo”. Tornando poi sul tema della grande sofferenza per non essere diventata mamma prima: “Ci ha riempito la vita, il vero senso della vita sono i figli. Io non ho avuto problemi di gravidanza né di crescita della bambina, non accuso nulla, ma non devo essere un esempio: i figli fateli presto!”.